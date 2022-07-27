Страховые полисы на случай сильной жары начали продавать в Японии

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Японские страховые компании начали продавать полисы, которые защищают интересы человека, пострадавшего от сильной жары. Температура воздуха в Японии летом 2022 года достигла рекордных 35 градусов Цельсия, передает Bloomberg.

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Sompo Holdings и Sumitomo Life Insurance, две крупнейшие страховые компании Японии, начали продавать полисы, которые покрывают медицинские расходы человека, пострадавшего от сильной жары. Это лето стало одним из жарких для жителей Японии за последние годы. По данным Японского метеорологического агентства, в июне температура воздуха в Токио превышала 35 градусов Цельсия. При этом июнь в Японии традиционно считается прохладным месяцем и "сезоном дождей". В начале июля 14 тысяч жителей Японии были госпитализированы из-за того, что на их состояние повлияла сильная жара.

Тогда же страховая компания Sumitomo Life в сотрудничестве с подразделением мобильных платежей SoftBank Group запустила программу страхования от теплового удара, которая стоит всего 100 иен (73 цента). Если клиент покупает полис в 9:00, то договор вступает в силу с 10:00 тоже же дня.

"Эти полисы вряд ли могут принести хорошую прибыль компаниям, но они могут обратить внимание людей на вопрос страховая жизни. Те граждане, у которых ранее не было полиса, теперь задумаются о его приобретении", — сказал аналитик Bloomberg Стивен Лэм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1980209-strahovye-polisy-na-sluchay-silnoy-zhary-nachali-prodavat-v-yaponii/