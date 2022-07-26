Богатые американцы продолжают брать кредиты, несмотря на кризис

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Богатые американцы продолжают брать взаймы у банков, бросая вызов грядущему экономическому кризису. Во втором квартале 2022 года Bank of America и Morgan Stanley зафиксировали двузначный рост количества заявок на кредиты от клиентов, управляющих частным капиталом, передает The Wall Street Journal.

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Состоятельные американцы стали чаще брать кредиты, несмотря на рост процентных ставок и обвал фондового рынка. Morgan Stanley и Bank of America сообщили о двузначном росте количества заявок на кредиты. По мнению представителей банков, рост случился благодаря состоятельным клиентам, которые могут позволить себе ипотечные кредиты и другие виды займов, обеспечивая их акциями и облигациями.

В Morgan Stanley заявили, что количество ипотечных кредитов выросло на 30%, а кредитов, обеспеченных ценными бумагами, стало больше на 23%. В Bank of America рассказали, что количество кредитов для юрлиц выросло на 12% по сравнению с прошлым годом. Это является признаком того, что состоятельные американцы бросают вызов возможной рецессии. Также в начале июля руководители крупнейших банков США заявили, что их клиенты не задерживают выплаты по кредитам, а также не обналичивают свои накопления.

Майк Косницки из юридической компании Pillsbury Winthrop Shaw Pittman говорит, что состоятельные американцы пользуются своими кредитными линиями, обеспеченными ценными бумагами, для того, чтобы купить активы, которые подешевели из-за нестабильности рынка. По словам юриста, волатильность рынка — это время, когда самые богатые люди становятся еще богаче.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1980025-bogatye-amerikantsy-prodolzhayut-brat-kredity-nesmotrya-na-krizis/