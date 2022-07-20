Укрепление доллара "подарило" американцам роскошный отпуск в Европе

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Благодаря укреплению доллара американцы могут позволить себе роскошный отпуск в Европе. Туристы живут в элитных отелях и скупают предметы роскоши. По данным компании Planet, в июне 2022 года туристы из США потратили в Европе на 56% больше, чем летом 2019 года, передает The Wall Street Journal.

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В четверг, 14 июля, евро ненадолго достиг паритета с долларом. При этом курс европейской валюты в какой-то период времени упал настолько, что был ниже доллара. Евро ослаб до уровня 2002 года. Стоимость валюты по отношению к доллару снизилась на 15% за последний год. Падение единой валюты негативно сказывается на жителях европейского региона, однако для американцев укрепление доллара стало возможностью с шиком провести отпуск в Европе.

Летом 2022 года туристы из США останавливаются в элитных европейских гостиницах, пьют изысканное вино, скупают предметы роскоши. Многие говорят, что планируют еще раз посетить Европу. В этот раз специально ради шопинга. Такие путешествия дают американцам возможность отдохнуть от постоянного инфляционного давления и растущих цен у себя на родине.

Компания Planet, предоставляющая услуги по возмещению НДС, заявила, что в июне 2022 года американцы потратили в Европе на 56% больше денег, чем летом 2019 года. Компания Richemont, которой принадлежат бренды Cartier и Vacheron Constantin, рассказала, что продажи часов и украшений выросли на 42%. Рост продаж был вызван наплывом туристов из США и Ближнего Востока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1979116-ukreplenie-dollara-podarilo-amerikantsam-roskoshnyy-otpusk-v-evrope/