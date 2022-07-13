Штрафы за некоторые нарушения вырастут для водителей в Казахстане

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В Административный кодекс РК были внесены изменения и дополнения, предусматривающие увеличение штрафов и ужесточение наказания за некоторые правонарушения для казахстанских водителей. С обновленным законом ознакомились журналисты NUR.KZ.

12 июля 2022 года был официально опубликован Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

За вождение машины без номера грозит лишение прав

Согласно внесенным поправкам, предусмотрено ужесточение наказания по статье 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». В частности, это касается управления автомобилем без номера после запрещения его эксплуатации или не зарегистрированным в установленном порядке транспортным средством.

За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП), или 30 630 тенге в 2022 году. Увеличения штрафа за повторное нарушение раньше законом предусмотрено не было.

После введения в действие поправок, если совершить данное правонарушение повторно в течение года, то грозит штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге) или лишение права управления автомобилем сроком на один год.

Управление транспортом с заведомо подложными или поддельными номерами, в том числе оборудованными устройствами и материалами, препятствующими идентификации номерных знаков либо позволяющими их видоизменить или скрывать, согласно предыдущей редакции Административного кодекса, также наказывалось штрафом в размере 20 МРП или лишением права управления сроком на один год.

Поправками в закон штраф заменяется на административный арест до пяти суток с одновременным лишением прав на один год.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

При этом административный арест не может применяться к беременным женщинам и имеющим детей в возрасте до 14 лет, к несовершеннолетним, инвалидам 1 и 2 групп, женщинам в возрасте свыше 58 лет и мужчинам старше 63 лет, а также мужчинам, которые в одиночку воспитывают детей младше 14 лет.

Для таких граждан дополнениями в закон за управление автомобилем с поддельными номерами предусмотрен штраф в размере 40 МРП (122 520 тенге) и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

Выросли штрафы за неповиновение дорожной полиции

Поправками в закон для казахстанских водителей также ужесточилось наказание за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства сотрудника полиции и органов транспортного контроля на постах внутри страны.

Штраф за это правонарушение, согласно изменениям, вырастет с 30 МРП (91 890 тенге) до 40 МРП. Вместо штрафа теперь также может грозить административный арест на срок до трех суток.

За повторное нарушение этого правила поправками также предусмотрено лишение прав сроком на один год вместе с административным арестом на срок до пяти суток. Согласно предыдущей редакции, только лишали прав на полгода.

А для лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортом, штраф за это правонарушение поправками увеличивается с 50 МРП (153 150 тенге) до 60 МРП (183 780 тенге) либо может быть заменен административным арестом на срок до 15 суток.

Отметим, что данные поправки вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после первого официального опубликования закона об их внесении, то есть 11 сентября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1978174-shtrafy-za-nekotorye-narusheniya-vyrastut-dlya-voditeley-v-kazahstane/