Сколько денег нужно человеку для счастливой жизни, рассказали эксперты

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Сколько денег нужно человеку, чтобы прожить жизнь своей мечты? Новое исследование показало, что большинство жителей планеты достаточно скромны в своих притязаниях. По мнению ученых, люди готовы довольствоваться малым, а чрезмерное потребление спровоцировано давлением общества, передает Quartz.

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В ходе опроса, результаты которого были опубликованы в научном журнале Nature Sustainability, ученые провели анкетирование 220 людей в 33 странах мира. Участников опроса спрашивали, сколько денег им необходимо, чтобы жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывать. Им предложили выбрать, какой выигрыш в лотерею они бы хотели получить: самый минимальный был равен 10 тысячам долларов, максимальный — 100 млрд долларов.

Исследователи ожидали, что большинство людей выберут максимальную сумму. Ведь принято считать, что представители человечества ненасытны, когда дело доходит до потребления товаров и услуг. Однако результаты опроса показали, что большинство людей не нуждаются в неограниченном количестве денег, чтобы жить жизнь своей мечты. Участники опроса выбирали умеренные суммы в размере от одного до десяти млн долларов. Исследование показало, что для 38-летнего человека, который проживет примерно до 78 лет, достаточно 25 тысяч долларов в год, чтобы чувствовать себя хорошо.

Авторы опроса, психологи Пол Бейн и Рената Бонджорно, заявили, что результаты исследования говорят о том, что чрезмерное потребление — это не желание самих людей, а навязанное культурой поведение.

"Нам пропагандируется идеология неограниченных желаний. На людей оказывается такое социальное давление, что они начинают покупать больше, чем на самом деле хотят. Хотя идеальная жизнь в представлении большинства людей довольно умеренна. Это открытие может помочь людям выбирать то, что делает их по-настоящему счастливыми", — говорят авторы исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1977559-skolko-deneg-nuzhno-cheloveku-dlya-schastlivoy-zhizni-rasskazali-eksperty/