В каком случае "слишком идеальное" резюме может стать проблемой для соискателя

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Слишком высокая квалификация соискателя может стать проблемой при найме на работу. Специалисты утверждают, что работодатели склонны отклонять кандидатуры людей со "слишком идеальным" резюме даже в тех сферах, где наблюдается острый дефицит кадров, передает BBC.

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Жительница Лондона по имени Эмили после пяти лет работы менеджером в различных транснациональных компаниях решила перейти в индустрию развлечений, сферу, о которой она давно мечтала. Девушка решила, что лучшей стратегией будет начать с низшей должности и постепенно расти в новой для себя сфере. Но потенциальные работодатели заявили, что не готовы нанимать Эмили, ведь ей может быстро надоесть работа, которая не соответствует уровню ее подготовки.

Девушка оказалась в парадоксальной ситуации: она была слишком квалифицирована для стартовой позиции в новой сфере, но недостаточно квалифицирована для позиции, которая соответствовала бы ее уровню в текущей сфере деятельности.

Специалисты утверждают, что в последнее время сформировалась новая тенденция: работодатели склонны отказывать кандидатам со "слишком идеальным" резюме. Даже в тех сферах, где наблюдается острый дефицит кадров. Терри Грир-Кинг, вице-президент SonicWall, компании, специализирующейся на вопросах кибербезопасности, заявил, что работодатель всегда хочет нанять человека, который может вырасти внутри компании и развиваться постепенно, в своем темпе. Слишком квалифицированные работники выбиваются из этой системы.

Однако, по мнению Грир-Кинга, для таких людей более благоприятной может стать работа в небольших компаниях, которые не ограничены корпоративными структурами и иерархиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1977322-v-kakom-sluchae-slishkom-idealnoe-rezyume-mozhet-stat-problemoy-dlya-soiskatelya/