Как запустить успешный мебельный стартап, рассказал предприниматель из Сингапура

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Как превратить компанию по производству мебели в технологический стартап? Бизнесмен из Сингапура открыл бизнес, который помог удовлетворить спрос миллениалов на качественную недорогую мебель, а также создал новые возможности для этой отрасли, передает CNBC.

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Деклан Иэ начинал свою карьеру в инвестиционном банке Lehman Brothers, который пережил крах в 2008 году. Затем он продолжил работу в этой отрасли, однако все это время его не оставляла мысль об открытии своего дела. В 2016 году 39-летний Деклан уволился из банка, чтобы полностью посвятить себя своему мебельному стартапу Castlery, который к тому времени уже значительно набрал обороты.

Идея пришла к мужчине, когда он делал ремонт в своем новом доме. Деклану предстояло купить новую мебель, но модели, которые ему нравились, были слишком дорогими. Та мебель, которая была доступна его кошельку, не соответствовала вкусу Деклана. Тогда он решил открыть фирму, которая будет производить доступную дизайнерскую мебель для миллениалов. В 2011 году производство было запущено. В 2013 году Castlery стала первой фирмой, которая начала использовать новые технологии. Клиенты могли посетить виртуальную студию и купить мебель, не выходя из дома. Тогда это стало прорывом в индустрии. Опыт работы в инвестиционных банках помог Деклану Иэ в ведении своего бизнеса. Когда стартап стал требовать финансирования, он решил отказаться от системы венчурных инвестиций.

"Такая система вынуждает вас каждые 18 месяцев делать оценку своей деятельности, чтобы представлять ее инвесторам. Вы должны масштабироваться любой ценой, чтобы оправдать эти вложения. Хотя в сфере розничной торговли мебелью необходимы шесть-семь лет для того чтобы вы могли сказать, что понимаете рынок. Кроме того, в этом деле нет ничего важнее, чем выпускать качественный продукт, который будет закрывать потребности клиентов", — говорит Деклан.

В 2020 году Castlery начала выходить на рынок США. Всплеск интереса к интернет-торговле и тот факт, что люди стали больше времени проводить дома, привели к тому, что Castlery удалось быстро завоевать новый для себя рынок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1977320-kak-zapustit-uspeshnyy-mebelnyy-startap-rasskazal-predprinimatel-iz-singapura/