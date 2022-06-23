Дартмутский колледж будет выдавать больше грантов студентам из малообеспеченных семей

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Дартмутский колледж отказался от выдачи студенческих кредитов выпускникам из малообеспеченных семей. Вместо этого Лига плюща будет выдавать дополнительные гранты абитуриентам из семей с доходом не выше 125 тысяч долларов в год. Таким образом, университет стремится снизить долговую нагрузку американцев, передает Bloomberg.

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С 23 июня 2022 года Дартмутский колледж перестанет предлагать кредиты для студентов из семей с годовым доходом 125 тысяч долларов. Лига плюща уже официально исключила кредиты из списка предложений для этой категории студентов. Вместо этого Лига будет выделять дополнительные гранты, и выплачивать студентам повышенные стипендии. Ожидается, что эта мера поможет семьям студентов сэкономить до пяти тысяч долларов в год и примерно 22 тысячи долларов за четыре года.

"Дартмутский колледж уже вносит большой вклад в поддержку студентов с низким доходом. Переход к политике, исключающей студенческие ссуды, поможет талантливым молодым людям из семей со средним и низким доходом. Зачастую их родителям приходится прикладывать неимоверные усилия для того, чтобы дать детям высшее образование", — говорит руководитель финансового департамента колледжа Дино Кофф.

В настоящее время в США наблюдается острый кризис, связанный со студенческой задолженностью американцев. Долг граждан за высшее образование составляет 1,75 трлн долларов. С 2020 года президент Джо Байден постоянно продлевает мораторий на выплату долговых обязательств, а также рассматривает возможность частичного списания долга в размере 10 тысяч долларов для каждого заемщика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1975193-dartmutskiy-kolledzh-budet-vydavat-bolshe-grantov-studentam-iz-maloobespechennyh-semey/