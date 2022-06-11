Треть американок пропускают работу из-за трудностей с покупкой средств гигиены

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Инфляция в США добралась до средств гигиены. Подорожали такие вещи первой необходимости, как шампунь и средства для бритья. Однако наибольший скачок цен коснулся тампонов и прокладок, передает Bloomberg.

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По данным Бюро трудовой статистики США, повседневные товары личной гигиены пережили самый большой годовой скачок цен за последние десять лет. В последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в августе 2012 года. Но если покупку шампуня и средства для бритья можно отложить на пару дней, то у женщин практически нет выбора, покупать или не покупать тампоны и прокладки. По данным NielsenIQ, цены на прокладки выросли на 8,3% за год, на тампоны — на 9,8%. Товары женской гигиены не покрываются федеральными программами помощи и не освобождены от НДС в большинстве штатов.

При этом производители не могут найти иного выхода, кроме повышения стоимости товара. По данным Fastmarkets RISI, фьючерсы на хлопок в прошлом году выросли на 40%, а целлюлоза подорожала на 25%. Компания Procter & Gamble, владеющая брендами Always и Tampax, занимает почти 50% рынка товаров женской гигиены. Не так давно производитель заявил о новом раунде повышения цен. Предыдущий скачок цен на тампоны и прокладки произошел год назад.

Согласно опросу, проведенному Kimberly-Clark в апреле 2021 года, две из пяти опрошенных женщин заявляли, что покупка товаров гигиены является ударом по их кошельку. Треть респонденток заявили, что иногда вынуждены пропускать учебу или работу из-за того, что не могут купить прокладки и тампоны. Специалисты опасаются, что число женщин, для которых эта проблема актуальна, будет только расти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1973530-tret-amerikanok-propuskayut-rabotu-iz-za-trudnostey-s-pokupkoy-sredstv-gigieny/