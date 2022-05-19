Американцы стали тратить больше, несмотря на инфляцию

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Американцы хотят потратить накопления быстрее, чем цены достигнут максимальных значений. Итоги первых четырех месяцев 2022 года показывают, что уровень потребительских расходов в США превысил темпы инфляции. С января по апрель он вырос на 2,3%. Объем розничных продаж в стране вырос на 4%, передает Quartz.

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Согласно данным Министерства торговли, в апреле розничные продажи подскочили на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Эти данные показывают, что американцы всеми силами стремятся вернуться к допандемийному образу жизни. Потребители сократили расходы на продукты, но стали тратить больше в ресторанах и барах. Американцы также активно скупают электронику, одежду и мебель.

Эксперты считают, что жителям США удалось найти идеальный момент для того, чтобы повысить свою потребительскую активность. В апреле цены на газ немного стабилизировались, а продажи автомобилей выросли на 2,2%. Положительная динамика в расходах должна ослабить опасения экономистов по поводу рецессии. Однако, если американцы и дальше будут тратить деньги с такой скоростью, это все равно не убережет экономику от инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1969857-amerikantsy-stali-tratit-bolshe-nesmotrya-na-inflyatsiyu/