Прозрачная система оплаты труда набирает популярность в компаниях по всему миру

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Необычную систему управления командой внедрила французская компания, обслуживающая систему медицинского страхования. Каждый сотрудник Alan в курсе того, какую зарплату получают его коллеги. Решение о повышении зарплаты кого-то из сотрудников принимается коллективно, передает BBC.

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В то время, как большинство компаний выбирают держать информацию о зарплатах сотрудников в тайне, основатели парижского стартапа Alan решили внедрить прозрачную структуру оплаты труда. Она действует в компании с самого основания, с 2016 года.

"Мы очень хотели, чтобы все сотрудники были на одной волне. Полная прозрачность — это очень удобно. Она снимает необходимость помнить о том, какую информацию нужно держать в тайне и кто должен быть посвящен в этот вопрос", — говорит Чарльз Горинтин, соучредитель и главный технический директор Alan. Сейчас в компании работают 470 человек. Стратегия компании заключается в том, что новый сотрудник получает такую же зарплату, как и его коллеги, которые уже работают здесь на аналогичных должностях. Размер зарплаты человека на предыдущем месте работы не играет никакой роли. А если действующий сотрудник получает предложение от другой компании, он не может использовать повышение заработной платы в качестве аргумента в переговорах с руководством Alan. В этой компании абсолютно все сотрудники получают автоматическое ежегодное повышение зарплаты на 3%, а вопрос о дополнительном повышении зарплаты каждого конкретного сотрудника рассматривается коллективно.

"Так люди чувствуют ответственность друг перед другом. Коллектив растет вместе и это помогает всем", — говорит Горинтин.

Подобный подход также помогает устранить разницу в оплате труда мужчин и женщин. По данным Международной Организации экономического сотрудничества и развития, разница в зарплате мужчин и женщин в среднем составляет 13%. Такая ситуация наблюдается в 38 странах мира. Alan — не единственная компания в мире, использующая прозрачную систему оплаты труда. Не так давно правительство Великобритании запустило пилотный проект, в рамках которого несколько компаний должны внедрить эту систему. В Нью-Йорке с 15 мая будет действовать закон, согласно которому фирмы, в которых работают больше четырех человек, должны будут публиковать информацию о диапазонах заработных плат в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1967223-prozrachnaya-sistema-oplaty-truda-nabiraet-populyarnost-v-kompaniyah-po-vsemu-miru/