Переводы и платежи клиентов: как их разделять, пояснили предпринимателям налоговики

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Как предпринимателям разделять личные мобильные переводы от платежей, которые проводят клиенты, рассказал руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы Канат Баедилов во время , передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, важно не путать понятия "мобильные платежи" и "мобильные переводы".

"Переводы осуществляются между физическими лицами в личных целях, а мобильные платежи – это операции, проводящиеся за проданный товар.

На сегодня действительно есть категория предпринимателей, которые продают свой товар, а выручку проводят как мобильные переводы и зачисляют деньги на счет, предназначенный для личных нужд", – отметил спикер.

Баедилов рассказал, что иногда такие лица даже не встают на учет в качестве предпринимателей.

"Поэтому для регулирования данного вопроса были внесены изменения в налоговое законодательство. В частности, субъекты бизнеса при приеме мобильных платежей должны использовать POS-терминалы, оборудование с использованием QR-кода.

Поэтому я рекомендую предпринимателям иметь отдельный счет для начисления денег от предпринимательской деятельности", – заключил руководитель ДГД.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будут проверять казахстанцев и предпринимателей при совершении мобильных переводов и платежей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964789-perevody-i-platezhi-klientov-kak-ih-razdelyat-poyasnili-predprinimatelyam-nalogoviki/