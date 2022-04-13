Психолог: "Финансовая неверность" опаснее для брака, чем обычная измена

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«Финансовая неверность» может навредить браку больше, чем роман на стороне. Исследование 2022 года показало, что 30% пар США сталкиваются с ситуациями, в которых один из партнеров скрывает свои покупки и долги, либо недоговаривает о своих доходах, передает The Guardian.

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Жительница Великобритании Кирстен рассказывает, что находилась в отношениях со своим партнером более четырех лет, когда они задумались о покупке дома. Молодые люди начали откладывать деньги и строить планы поиска своего жилья. Кирстен была уверенна в своем бойфренде, поскольку он имел хорошую работу с высокой зарплатой и мог позволить себе отпуск и другие траты. Однако ее друг каждый раз откладывал совместный поход к ипотечному консультанту. Он говорил о том, что совместная встреча необязательна, и он вполне может справиться сам. Девушка настояла на том, чтобы отправиться к консультанту вместе. Именно там она впервые узнала, что у партнера есть долг в размере 20 тысяч фунтов стерлингов (26 тысяч долларов). Консультант сказал, что с таким долгом нет смысла даже подавать заявку на ипотеку. Им все равно ее не одобрят. Опрос, проведенный US News&Report в январе 2022 года, показал, что около 30% американских пар сталкиваются с так называемой "финансовой неверностью". Самой распространенной проблемой являются тайные покупки, за ними следуют долги и сокрытие данных о своих доходах. Опрос, проведенный в Великобритании еще в 2015 году, показал, что каждый пятый опрошенный лгал партнеру о своих доходах, а каждый четвертый не рассказывал о своих долгах. Такой обман может быть следствием контроля, когда один из партнеров пытается принимать финансовые решения единолично. Другие люди могут испытывать сильный стыд из-за долгов, которые они взяли еще до начала отношений. Кроме того, "финансовая неверность" может быть связана с зависимостью от азартных игр.

По словам психолога Сюзанны Абсе, отношение пар к финансовой стороне брака радикально изменилось за последние 25 лет.

"С тех пор, как женщины стали работать, у них появилось больше автономии. Пары перестали иметь совместные счета и планировать совместные покупки. Бывают такие пары, в которых партнер может сказать: "Я сходил за покупками, а ты не вернула мне деньги". В нынешней ситуации я советую парам на берегу договариваться об уровне автономности каждого партнера и прозрачности в доходах и расходах", — говорит психолог.

Сюзанна Абсе отмечает, что иногда «финансовая неверность» может быть более болезненной, чем интрижка на стороне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964625-psiholog-finansovaya-nevernost-opasnee-dlya-braka-chem-obychnaya-izmena/