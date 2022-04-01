Китайские миллиардеры предпочитают хранить деньги в Сингапуре

Иллюстративное фото: pixabay.com

Состоятельные китайцы не хотят хранить свои деньги на материке и открывают счета в Сингапуре. Эта тенденция сформировалась в ответ на инициативу властей Китая об «общем процветании». Новая идея, которую сейчас пропагандирует государство — умеренное богатство для всех, а не только для избранных, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Еще в 2019 году, когда в Гонконге разгорелись протесты против закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая, состоятельные граждане начали искать альтернативное место для хранения своих денег. Выбор многих ожидаемо пал на Сингапур, поскольку здесь говорят на мандаринском китайском. Также в Сингапуре нет налога на богатство. В 2021 году, когда правительство Китая объявило о программе «общего процветания», еще больше людей устремились в Сингапур. Многие состоятельные китайцы перемещают свои активы в соседний город-государство через структуру семейных офисов.

Семейный офис — это частная компания, которая занимается инвестициями и управлением капиталом состоятельной семьи. В Сингапуре для создания семейного офиса обычно требуется иметь состояние в размере не менее 5 млн долларов. По словам Айрис Сюй, предпринимательницы, чья фирма предоставляет услуги по открытию семейных офисов, за последний год количество запросов об открытии подобного офиса в Сингапуре удвоилось. Большинство заявок поступает от людей, живущих в Китае или тех, кто эмигрировал из этой страны.

За последние несколько десятилетий благодаря быстрому экономическому росту в Китае появилось множество богатых людей. Согласно статистике, в Китае проживают 626 миллиардеров. Страна уступает только США, здесь живут 724 миллиардера. По словам Айрис Сюй, многие ее клиенты считают, что в Китае есть много возможностей для того, чтобы разбогатеть, но люди сомневаются в том, что в этой стране безопасно хранить деньги.

При этом на материковом Китае установлен жесткий контроль над движением капитала. Официальный лимит составляет 50 тысяч долларов в год. Это ограничивает возможности миллиардеров выводить деньги из страны. Выгоду открытия семейного офиса в Сингапуре оценили не только состоятельные китайцы. Основатель Bridgewater Рэй Далио и соучредитель Google Сергей Брин также воспользовались дружественной налоговой политикой Сингапура и открыли там семейные офисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1962935-kitayskie-milliardery-predpochitayut-hranit-dengi-v-singapure/