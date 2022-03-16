Типичным британским потребителем в 2022 году признан веган-"удаленщик"

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Веганы и "удаленщики" формируют ключевой экономический показатель Великобритании. Согласно данным Управления национальной статистики, в 2022 году типичный английский потребитель будет работающим из дома веганом, передает Quartz.

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Каждый год Управление национальной статистики публикует данные о потребительской корзине Великобритании, в которую входит около 700 наименований товаров, чаще всего приобретаемых гражданами. Изменения в корзине отражают вкусы и привычки британских потребителей. Обычно появление нового товара или резкое исчезновение привычного продукта говорит о значительных изменениях, происходящих в обществе.

В 2022 году в корзину были добавлены фасоль, нут, чечевица, а также колбаса из искусственного мяса. По словам представителя Управления, это говорит о том, что все больше британцев придерживаются вегетарианской или веганской диеты.

Согласно опросу, проведенному аналитической компанией YouGov, веганы составляют от 2% до 3% населения Англии, а вегетарианцы — от 5% до 7%. Большинство людей совсем недавно стали сторонниками веганского образа жизни. 63% людей из общего показателя полностью отказались от продуктов животного происхождения в течение последних пяти лет. 46% решили, что они откажутся только от мяса. Сети быстрого питания McDonald’s и Burger King добавили в меню веганские гамбургеры и наггетсы. Также растет число британцев, которые не идентифицируют себя, как веганы или вегетарианцы, но при этом участвуют в веганских акциях. Например, Veganuary — это инициатива, которая предлагает всем желающим провести январь без мяса.

По данным управления нацстатистики, из корзины исчезли пончики, потому что обычно их покупали офисные сотрудники по дороге на работу. Из популярных товаров также были исключены мужские деловые костюмы, зато в этот список добавилась спортивная одежда. Это связывают с тем, что для работы из дома люди выбирают комфортные вещи. При этом традиционный отчет о потребительской корзине часто критикуют, потому что, по мнению многих граждан, он не принимает во внимание интересы малообеспеченных слоев населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1960792-tipichnym-britanskim-potrebitelem-v-2022-godu-priznan-vegan-udalenschik/