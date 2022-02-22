Американцы становятся банкротами из-за ухода за пожилыми родственниками

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Уход за пожилыми людьми в США настолько дорогостоящий, что даже эксперты в этой сфере иногда вынуждены объявлять себя банкротами, передает The Wall Street Journal.

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Эми Гойер — эксперт Американской Ассоциации пенсионеров по вопросам семьи и ухода. Она написала две книги на эту тему и имеет собственный консультационный бизнес. По ее словам, она исчерпала свои сбережения и была вынуждена обратиться к кредитным картам из-за того, что ее расходы на уход за пожилыми родителями сильно выросли. Более десяти лет женщина ухаживала за матерью, перенесшей инсульт, а также за отцом, у которого развилась болезнь Альцгеймера.

В 2019 году Эми Гойер подала заявление на банкротство. Она описывает этот процесс, как унизительный и смущающий, и утверждает, что непредвиденные расходы на ежедневный уход могут накапливаться и ошеломлять даже самых опытных из 53 млн американцев, осуществляющих уход за пожилыми родственниками. Семейные опекуны — это основа национальной системы долгосрочного ухода. Они обеспечивают бесплатный уход за пожилыми людьми, который обходится всем этим семьям в 470 млрд долларов в год. Согласно исследованию Ассоциации пенсионеров, семейные опекуны тратят около 26% личного дохода на уход за пожилыми родственниками. Большая часть этих расходов приходится на жилье и его перестройку. Треть этих людей пользуются личными сбережениями, а 12% берут кредиты.

Эми Гойер рассказывает, что в последние годы жизни ее отца расходы на его лечение достигли 10 тысяч долларов в месяц, а его ежемесячный доход от пенсий, пособий и страховых выплат составлял 8 тысяч долларов. Эми зарабатывала от 35 до 75 тысяч долларов в год, поэтому она покрывала недостающую часть расходов. В 2018 году, когда умер ее отец, задолженность Эми Гойер по кредитной карте превысила 120 тысяч долларов. Большую часть этого долга составляли проценты. Женщина была вынуждена обратиться к банкротству. Это решение ее деморализовало, но Эми говорит, что не жалеет о том, что вкладывалась в уход за близкими.

Джин Чацки, основатель HerMoney.com, цифровой медиа-компании, специализирующейся на женских финансах, говорит, что уход за пожилыми людьми становится более дорогим из-за увеличившейся продолжительности жизни людей, а также с тем, из-за того, что услуги и медпомощь становятся дороже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1957083-amerikantsy-stanovyatsya-bankrotami-iz-za-uhoda-za-pozhilymi-rodstvennikami/