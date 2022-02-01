Сколько наличных денег можно законно вывезти из Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

При пересечении государственной границы важно помнить о том, что некоторые предметы можно переносить в ограниченном количестве и их необходимо задекларировать. Например, это касается наличных денег. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Требование о декларировании наличных денег при пересечении государственных границ – распространенная мера контроля за оборотом финансовых средств в большинстве стран.

Поэтому, покидая пределы какого-либо государства, нужно помнить об ограничениях на перевозку "налички".

Основная цель, преследуемая подобными мерами, заключается в борьбе с процессами отмывания денег, спонсирования преступности и так далее.

Сколько денег можно брать с собой

В Казахстане, как и в других странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), действуют одинаковые лимиты на провоз наличных без заполнения декларации.

Например, за пределы ЕАЭС можно перевозить с собой до 10 000 долларов США по актуальному курсу валют без таможенного декларирования. Этот лимит действует и при въезде в государства-участницы организации из других зарубежных стран.

При этом учитываются монеты (кроме монет из драгоценных металлов), купюры, дорожные чеки, ценные бумаги и так далее. Это указано в 260 статье Таможенного кодекса ЕАЭС.

Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

Если сумма окажется выше данного лимита, то нужно заполнять таможенную декларацию и указать в ней имеющиеся средства, их происхождение и предназначение.

То есть, перевозить можно и больше 10 000 долларов США (около 4 320 000 тенге на 31 января 2022 года), но при этом обязательно нужно заполнять таможенную декларацию.

А если сумма денег, ввозимых или вывозимых на территорию ЕАЭС, превысит отметку в 100 000 долларов США (около 43 200 000 тенге на 31 января), то необходимо также иметь с собой документы, подтверждающие происхождение этих средств.

Это могут быть:

банковские чеки о снятии денег со счета или договор о выдаче займа;

справки, договоры о гражданско-правовых сделках – о продаже имущества, дарении, наследовании и так далее.

Данная мера вступила в силу 4 февраля 2020 года.

А между странами ЕАЭС (Казахстан, Армения, Россия, Кыргызстан и Беларусь) подобных ограничений при перевозке денег нет. Необходимо лишь пройти пограничный контроль.

Однако деньги не единственный предмет, который необходимо указывать в таможенной декларации.

Поэтому следует заранее разузнать о правилах перевозки тех или иных товаров на территории ЕАЭС и в других иностранных государствах, в которые планируется вылететь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1953755-skolko-nalichnyh-deneg-mozhno-zakonno-vyvezti-iz-kazahstana/