Самые богатые люди мира потеряли больше полумиллиарда долларов с начала года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

500 самых богатых людей мира потеряли порядка 635 млрд долларов с начала 2022 года. Это произошло из-за того, что рынок акций чутко реагирует на ужесточение мер со стороны Федеральной резервной системы и растущую инфляцию, передает Bloomberg.

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Собственный капитал Илона Маска, самого богатого человека в мире, в четверг, 27 января, резко упал на 25,8 млрд долларов, что стало четвертым по величине однодневным падением в истории рейтинга миллиардеров Bloomberg. Всего в 2022 году Маск потерял 54 млрд долларов. Состояние Марка Цукерберга, соучредителя Meta, в 2022 году сократилось на 12%, или на 15 млрд долларов. А вот собственный капитал инвестора Уоррена Баффета в этом году вырос на 2,4 млрд долларов, достигнув отметки 111,3 млрд долларов. Теперь он опережает Цукерберга на миллиард долларов и находится на самом высоком месте в рейтинге Bloomberg.

91-летний Баффет — единственный человек, входящий в десятку самых богатых людей мира, чей собственный капитал вырос с начала года. Акции инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway, составляющие 98% его состояния, выросли на 2,3% с 1 января. Постоянное присутствие Баффета на верхних ступенях рейтинга миллиардеров особенно примечательно, учитывая сумму денег, которую он пожертвовал за последние годы. Так, он вложил акции Berkshire на сумму почти 33 млрд долларов в Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Мало кто из самых богатых людей мира делает благотворительный пожертвования такого масштаба, как Баффет.

500 самых богатых людей мира потеряли около 635 млрд долларов с 1 января 2022, поскольку рынки чутко реагируют на ожидаемые ужесточения мер со стороны Федеральной резервной системы и инфляцию, которая в прошлом году достигла самого высокого уровня за последние 40 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1953498-samye-bogatye-lyudi-mira-poteryali-bolshe-polumilliarda-dollarov-s-nachala-goda/