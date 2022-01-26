Инфляция становится причиной бедности среди американцев

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Большинство американцев в прошлом году получили прибавку к зарплате и обрадовались этому. Но эта мера привела к росту инфляции и теперь покупательская способность жителей США намного ниже, чем была год назад, передает The Washington Post.

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По данным Министерства труда США, средняя почасовая заработная плата в 2021 году выросла на 4,7%, но средняя зарплата по стране снизилась на 2,4% из-за инфляции. Единственным сектором, где рост оплаты труда в прошлом году опережал инфляцию, была индустрия отдыха, работники которой исторически получали самую низкую почасовую оплату. Согласно анализу Минтруда, работники этого сектора получили повышение зарплаты на 14% (с 17 долларов в час до 19,50 долларов в час).

Опрос работников остальных сфер показал, что, несмотря на значительное повышение заработной платы (в некоторых случаях до 33%), они все еще с трудом справляются с покрытием основных счетов. Некоторые американцы рассказали, что устроились на вторую работу из-за растущих цен на продукты, аренду жилья и коммунальные услуги. Многие также заявили, что их финансовое положение станет еще тяжелее, когда в мае возобновятся выплаты по студенческим кредитам.

Например, Девон Норрис, учитель труда в средней школе, рассказывает, что его зарплата увеличилась более чем на 20% и теперь составляет до 47,5 тысяч долларов в год. Но при этом он не может найти квартиру в Джексонвилле (штат Флорида), которую мог бы себе позволить. По словам Норриса, он снимал двухкомнатный дом за 950 долларов в месяц, но хозяин попросил его съехать, потому что собирается продавать дом. Когда учитель начал искать новое жилье, то выяснил, что теперь аренда стоит вдвое больше, чем он платил раньше. Увеличились расходы мужчины и на ежедневные нужды: еду, бензин, коммунальные услуги, страховку автомобиля. Норрис был вынужден устроиться на вторую работу, в ресторан, чтобы сводить концы с концами. По его словам, сейчас он зарабатывает больше, чем когда-либо в своей жизни, но никогда еще не чувствовал себя таким бедным.

В 2021 году инфляция в США выросла на 7% и достигла самого высокого уровня за последние 40 лет. Причиной этого называют глобальные сбои в поставках и нехватку рабочей силы. Согласно индексу потребительских цен США, цены на газ за это время выросли на 50%, а цены на мясо, рыбу и яйца — почти на 13%. И потребители и продавцы оказались в такой ситуации, что действия каждой из сторон могут привести к еще большему росту инфляции. При этом обеим сторонам придется идти на это. Потребителям — требовать повышения зарплаты, продавцам — повышать цены. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что пока не видит признаков кризисной ситуации, но ФРС внимательно следит за тенденциями в обществе и готова бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1952923-inflyatsiya-stanovitsya-prichinoy-bednosti-sredi-amerikantsev/