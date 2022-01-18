На сколько выросла стоимость "красивых" автомобильных номеров в Казахстане

Иллюстративное фото: Getty Images / yurii_zym

Каждый автомобильный номер уникален. Но некоторые автовладельцы хотят, чтобы он еще был и "красивым". Сколько денег придется на это потратить в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

Номер автомобиля, чей владелец является частным лицом в Казахстане, представляет собой уникальную комбинацию из трех цифр и трех букв, плюс код региона.

"Красивыми" номерами считаются те, в буквенной части которых прописаны одинаковые буквы, а в цифровой – одинаковые цифры, "круглые" или зеркальные цифровые комбинации.

Такие номера считаются украшением автомобиля, автовладельцы готовы заплатить за них достаточно крупную сумму. Иначе им выдадут знак с хаотичным набором символов.

То есть случайно "красивый" номер не может попасться, за каждый из них нужно заплатить отдельную государственную пошлину, которая определена 8 пунктом 615 статьи Налогового кодекса РК.

Размер пошлины привязан к месячному расчетному показателю, который в текущем вырос на 5%. На столько же, соответственно, выросла и стоимость «красивых» номеров.

Стоимость "красивых" номеров

За обычный автомобильный номер с простой комбинацией цифр и букв автовладелец платит госпошлину размером 2,8 МРП или 8 576,4 тенге.

За "красивые" номера нужно заплатить намного больше. Самый дешевый из них по закону стоит 57 МРП или 174 591 тенге. Это знак со следующими знаками в цифровой части: 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Буквы при этом могут быть разными.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Если помимо вышеуказанных цифр в буквенной части номера прописана комбинация из трех любых одинаковых букв, то стоимость номера вырастает в два раза - до 114 МРП или 349 182 тенге в этом году.

Есть и другие цифровые комбинации, которые стоят дороже. 137 МРП или 419 631 тенге нужно заплатить за следующие цифры в номере: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999. Буквы также могут быть любыми.

За комбинации этих цифр с тремя одинаковыми буквами нужно будет заплатить 194 МРП или 594 222 тенге.

И еще один набор "красивых" цифр: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777. Автомобильный номер с их наличием стоит 228 МРП или 698 364 тенге. Здесь буквы опять же не идут в счет.

А с одинаковыми буквами и этими цифрами номера будут стоить 285 МРП или 872 955 тенге. Это самая дорогая цена за автомобильный номер.

"Красивым" также считается номер с хаотичным набором цифр, отличающимся от всех вышеперечисленных, но с тремя одинаковыми буквами. За такой нужно будет заплатить 57 МРП или 174 591 тенге.

Другие автомобильные номера, которые тоже можно назвать "красивыми", например, содержащие цифровые комбинации 404, 313, 525 и так далее, отдельных государственных пошлин не предусматривают. Тоже самое касается "зеркальных" буквосочетаний.

У каждого человека свое понятие о красоте, престиже и тому подобных вещах. Но, прежде чем отдавать деньги за "красивое" сочетание цифр на номерном знаке автомобиля, стоит хорошо подумать. А если это не "по карману", то и вовсе, может быть, не нужно на это тратиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1951551-na-skolko-vyrosla-stoimost-krasivyh-avtomobilnyh-nomerov-v-kazahstane/