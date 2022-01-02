Кто должен будет сдать декларацию о доходах и имуществе в 2022 году

В 2021 году прошел первый этап всеобщего налогового декларирования. В нем принимали участие госслужащие, приравненные к ним лица и их супруги. О том, кому предстоит сдавать декларации в 2022 году, читайте в материале NUR.KZ.
Всеобщее декларирование является программой, которая должна обеспечить прозрачность доходов всего населения Казахстана, включая госслужащих, их супругов и так далее.
С его помощью планируется добиться выявления реальных доходов каждого гражданина.
Поэтому в специальных декларациях указываются все виды имущества: наличные деньги, банковские и инвестиционные счета, дорогие украшения, автомобили, жилье и так далее.
В 2021 году первый этап декларирования охватил государственных служащих и приравненных к ним лиц (включая супругов).
А в 2022 году будут сдаваться другие виды деклараций.
Что сдавали в 2021 году
В прошедшем году госслужащие заполняли налоговую форму 250.00 – это декларация об активах (ценных бумагах, банковских счетах, недвижимости) и обязательствах (займы, долги и так далее).
То есть просто указывалось то, чем владеет физическое лицо. При этом проверочных действий не проводилось.
Это должно было обеспечить прозрачность имеющегося имущества у госслужащих, приравненных к ним лиц и супругов обеих категорий граждан, и чтобы с этих активов уплачивались налоги.
Всего было получено 497 283 декларации от физических лиц. При этом большая часть из них (99%) подана в онлайн-формате.
По итогам первого этапа было обнаружено более 690 млрд тенге, которые хранились на иностранных счетах госслужащих.
Также у 494 человек имелось 666 объектов недвижимости в 26 государствах. Больше всего жилья у госслужащих оказалось в России (436), ОАЭ (44) и Турции (38).
Кто и что сдает в 2022 году
В текущем году декларирование также затрагивает только госслужащих, приравненных к ним лиц и супругов обеих категорий граждан.
Однако, если в 2021 году их активы просто выводились из тени, то в 2022 году уже будут проверяться реальные данные об имуществе и доходах.
Для этого участники программы будут сдавать уже форму 270.00 – декларации о доходах и имуществе. При этом сдавать эту форму госслужащим придется ежегодно.
Им нужно будет подробно указывать:
- какой доход получили за прошедший год;
- информацию о налоговых вычетах;
- какое имущество приобрели, получили или продали;
- данные о деньгах на банковских счетах в иностранных банках.
А если попытаться скрыть доходы при декларировании, то последуют соответствующие меры.
Например, можно получить штраф в размере 200% от суммы налога, которую должны были уплатить со скрытого имущества.
А с 2023 года наступит второй этап всеобщего декларирования: будут включены работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и супруги указанных категорий лиц.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1949258-kto-dolzhen-budet-sdat-deklaratsiyu-o-dohodah-i-imuschestve-v-2022-godu/