Кто должен будет сдать декларацию о доходах и имуществе в 2022 году

Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

В 2021 году прошел первый этап всеобщего налогового декларирования. В нем принимали участие госслужащие, приравненные к ним лица и их супруги. О том, кому предстоит сдавать декларации в 2022 году, читайте в материале NUR.KZ.

Всеобщее декларирование является программой, которая должна обеспечить прозрачность доходов всего населения Казахстана, включая госслужащих, их супругов и так далее.

С его помощью планируется добиться выявления реальных доходов каждого гражданина.

Поэтому в специальных декларациях указываются все виды имущества: наличные деньги, банковские и инвестиционные счета, дорогие украшения, автомобили, жилье и так далее.

В 2021 году первый этап декларирования охватил государственных служащих и приравненных к ним лиц (включая супругов).

А в 2022 году будут сдаваться другие виды деклараций.

Что сдавали в 2021 году

В прошедшем году госслужащие заполняли налоговую форму 250.00 – это декларация об активах (ценных бумагах, банковских счетах, недвижимости) и обязательствах (займы, долги и так далее).

То есть просто указывалось то, чем владеет физическое лицо. При этом проверочных действий не проводилось.

Иллюстративное фото: Freepik

Это должно было обеспечить прозрачность имеющегося имущества у госслужащих, приравненных к ним лиц и супругов обеих категорий граждан, и чтобы с этих активов уплачивались налоги.

Всего было получено 497 283 декларации от физических лиц. При этом большая часть из них (99%) подана в онлайн-формате.

По итогам первого этапа было обнаружено более 690 млрд тенге, которые хранились на иностранных счетах госслужащих.

Также у 494 человек имелось 666 объектов недвижимости в 26 государствах. Больше всего жилья у госслужащих оказалось в России (436), ОАЭ (44) и Турции (38).

Кто и что сдает в 2022 году

В текущем году декларирование также затрагивает только госслужащих, приравненных к ним лиц и супругов обеих категорий граждан.

Однако, если в 2021 году их активы просто выводились из тени, то в 2022 году уже будут проверяться реальные данные об имуществе и доходах.

Иллюстративное фото: Freepik

Для этого участники программы будут сдавать уже форму 270.00 – декларации о доходах и имуществе. При этом сдавать эту форму госслужащим придется ежегодно.

Им нужно будет подробно указывать:

какой доход получили за прошедший год;

информацию о налоговых вычетах;

какое имущество приобрели, получили или продали;

данные о деньгах на банковских счетах в иностранных банках.

А если попытаться скрыть доходы при декларировании, то последуют соответствующие меры.

Например, можно получить штраф в размере 200% от суммы налога, которую должны были уплатить со скрытого имущества.

А с 2023 года наступит второй этап всеобщего декларирования: будут включены работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и супруги указанных категорий лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1949258-kto-dolzhen-budet-sdat-deklaratsiyu-o-dohodah-i-imuschestve-v-2022-godu/