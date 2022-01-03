На сколько вырастет транспортный налог с нового года в Казахстане

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Налог на транспорт оплачивается казахстанцами ежегодно. Его величина зависит от нескольких составляющих, включая месячный расчетный показатель. О том, на сколько изменился МРП и, соответственно, транспортный налог в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно налоговому кодексу РК, для расчета налоговых платежей, начисления пособий и социальных выплат применяется месячный расчетный показатель (МРП).

В 2022 году его размер увеличился на 5% – с 2 917 до 3 063 тенге. То есть, налоговые платежи для автовладельцев также станут дороже.

Напомним, что согласно принятым в 2021 году изменениям, оплатить транспортный налог за прошедший год нужно до 1 апреля 2022 года.

Некоторые казахстанцы могут быть освобождены от уплаты налога.

Как рассчитывается сумма налога

В 492 статье налогового кодекса указано, что размер транспортного налога зависит от установленных ставок. При этом они могут отличаться в зависимости от класса транспортного средства и даже срока его регистрации.

Например, для легковых машин, ввезенных или произведенных в Казахстане до 31 декабря 2013 года ставка может варьироваться от 1 до 117 МРП (от 3 063 до 358 371 тенге).

При этом размер платежа зависит от объема двигателя – чем он больше, тем дороже обходится платеж.

Налог на транспорт: NUR.KZ

Как видно из таблицы, наименьший налог у легковых авто объемом до 1 100 кубических сантиметров – 3 063 тенге.

А наиболее мощные авто (свыше 4 000 кубических сантиметров) имеют ставку в 117 МРП или 358 371 тенге.

Если легковой автомобиль произведен или ввезен в Казахстан после 2013 года, то ставки окажутся еще выше:

при объеме от 3 000 до 3 200 кубических сантиметров – 35 МРП или 107 205 тенге ;

; от 3 200 до 3 500 кубических сантиметров – 46 МРП или 140 898 тенге ;

; от 3 500 до 4 000 кубических сантиметров – 66 МРП или 202 158 тенге ;

; более 4 000 кубических сантиметров – 130 МРП или 398 190 тенге.

Налог на транспорт: NUR.KZ

Как рассчитать и оплатить налог

Казахстанцы могут самостоятельно рассчитать сумму налога, начисленного за период владения машиной.

Для этого нужно воспользоваться специальным калькулятором на сайте Комитета госдоходов, в котором вводятся следующие данные:

год, за который начисляется налог;

период владения – указывается количество месяцев. Например, от даты покупки (если приобрели машину в 2021 году) до конца года или с начала года (момента покупки) до продажи транспорта;

объем двигателя – выбирается диапазон значений и указывается реальный физический объем.

Как посчитать транспортный налог. Источник: kgd.gov.kz

Оплатить сумму налога можно в мобильных приложениях банков второго уровня, на сайте egov.kz или через приложение e-Salyq.

Например, чтобы оплатить транспортный налог на сайте egov.kz, необходимо:

Авторизоваться и войти в личный кабинет. Выбрать раздел «Налоги и финансы» и в нем – уплата налога на ТС, которую совершают физические лица. В заявке указать ИИН и другие запрашиваемые данные, тип транспорта, налоговый период (год или несколько месяцев), сумму налога. Выбрать способ оплаты (перевод с банковской карты) и нажать кнопку «Оплатить», а после проверки данных платежа — «Подтвердить». Проверить электронный чек об оплате в разделе «История платежей» в личном кабинете.

Если не оплатить налог

При просрочке налогового платежа может возникнуть пеня. А если сумма начисленной пени превысит 1 МРП и после уведомления о долге пройдет 30 дней, то КГД может направить дело судебному исполнителю.

В этом случае будут приняты меры по взысканию долга с автовладельцев.

Например, если общая сумма долга превысит 50,5 тыс. тенге, то должнику запретят выезжать за пределы страны. Также могут быть наложены ограничения на банковские счета.

Ранее мы рассказывали, платят ли транспортный налог владельцы машин с иностранными номерами в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1949239-na-skolko-vyrastet-transportnyy-nalog-s-novogo-goda-v-kazahstane/