Какой штраф грозит автовладельцам за грязные номера в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В зимнее время автомобилистам приходится часто мыть машину – она быстро пачкается из-за грязи и снега на дорогах. Чтобы снизить расходы, казахстанцы могут начать экономить на мойке авто. Но в итоге это может обернуться денежным штрафом. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Государственный регистрационный номерной знак выдается каждому автовладельцу.

Обычно его получают при регистрации транспортного средства. Получаемый номер является уникальным и служит для идентификации машины.

Поэтому казахстанцы обязаны следить за тем, чтобы регистрационные номерные знаки находились в надлежащем состоянии.

Напомним, что номерной знак и другие документы можно заказать с доставкой на дом.

Штраф за грязный номер

Обеспечить видимость своих номерных знаков – обязанность водителя.

Поэтому, если машина оказалась сильно загрязненной в условиях зимы и номер невозможно определить визуально, казахстанцам может грозить штраф по 590-й статье Административного кодекса (КоАП).

Это считается нарушением правил эксплуатации транспортного средства. Сумма наказания при этом равна 5 МРП – 14 585 тенге в 2021 году.

А, в связи с изменением размеров МРП, в 2022 году за грязные и нечитаемые номера придется заплатить уже 15 315 тенге.

Иллюстративное фото: freepik.com

Повторное наказание в течение года после первого штрафа составит уже 20 МРП или 61 260 тенге в 2022 году.

Следует помнить, что регистрационный знак может оказаться нечитаемым не только из-за грязи, но также если он стерт, закрашен или закрыт чем-либо.

Штрафы за ложные и отсутствующие номера

Иногда автовладельцы могут потерять номерные знаки из-за кражи или случайно в процессе передвижения.

При этом передвигаться на таком авто, независимо от причин отсутствия номеров, запрещено законом – за это грозит наказание в размере 10 МРП или 30 630 тенге на 2022 год (590-я статья КоАП).

А если установить подложные номера, то автовладельцу грозит штраф в размере 15 МРП – 45 945 тенге с 1 января наступающего года. И это только за установку поддельных регистрационных знаков.

Если при этом выехать на дороги общего пользования, то наказание составит 20 МРП или 61 260 тенге на 2022 год.

Также этот штраф может быть назначен за вождение машины с номерами, которые оборудованы устройствами и материалами, препятствующими идентификации номера, позволяющими его видоизменять и скрывать от камер.

Учитывая размеры наказаний, казахстанцам следует всегда поддерживать в чистоте регистрационные номерные знаки своего транспортного средства.

Напомним, что также важно уделить внимание соответствию колес сезону года. Иначе можно получить штраф за летнюю резину зимой или, наоборот, за зимние колеса - летом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948918-kakoy-shtraf-grozit-avtovladeltsam-za-gryaznye-nomera-v-kazahstane/