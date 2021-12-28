Налог на некоторое имущество казахстанцы будут оплачивать по-новому со следующего года

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Дополнениями в Налоговый кодекс РК был изменен порядок исчисления налога на кладовые помещения. В частности, не нужно будет предоставлять отчетность по налогу на кладовки за следующий и последующие годы. Все подробности в материале NUR.KZ.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разъяснил внесенные в конце декабря текущего года в Налоговый кодекс изменения по налогу на имущество физических лиц.

Налог на кладовые помещения

С 1 января 2022 года вводится исчисление налога на имущество физических лиц по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах и используемым в личных целях, налоговыми органами.

То есть данное дополнение исключает обязательство по предоставлению налоговой отчетности самостоятельно владельцами кладовок, что упрощает их исполнение налогового обязательства по налогу на такое имущество.

А производить исчисление налога по кладовкам налоговые органы теперь будут на основании стоимости имущества, определяемой Государственной корпорацией «Правительство для граждан».

Ранее определение оценочной стоимости кладовки, исчисление налога, а также предоставление налоговой отчетности осуществлялось физическими лицами самостоятельно.

Таким образом, за 2022 и дальнейшие годы отчетность по имущественному налогу на кладовки в многоквартирных жилых домах, которые не используются для предпринимательской деятельности, предоставлять не нужно. За 2021 год эта обязанность за владельцами такого имущества пока сохраняется.

Исчисление налога по кладовым помещениям будет самостоятельно производиться налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом. А уплачивать в бюджет данный налог владельцы кладовок будут не позднее 1 октября года, следующего за налоговым периодом.

Напомним, что собственники квартир несут ответственность за управление и содержание общего имущества в многоквартирном жилом доме, и тариф на эти цели они могут устанавливать сами после создания объединения собственников имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948820-nalog-na-nekotoroe-imuschestvo-kazahstantsy-budut-oplachivat-po-novomu-so-sleduyuschego-goda/