Какое наказание грозит госслужащим за коррупцию среди подчиненных в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Коррупционные правонарушения имеют негативные последствия для казахстанцев. Они могут также нанести вред руководителям, которые допустили наличие подобных рисков среди подчиненных. Подробнее о том, какое наказание может получить руководство, читайте в материале Нурфин.

С 2019 года в Казахстане действует институт по отставке и персональной ответственности первых руководителей за коррупцию подчиненных.

То есть в случае коррупции кем-либо из непосредственно подчиненных руководители обязаны подать в отставку.

Это касается политических госслужащих, к которым относятся:

министры и их заместители,

акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент,

акимы районов.

А к другим государственным руководителям, относящимся к административным госслужащим, применяются другие меры. Об этом рассказали в Антикоррупционной службе.

Наказание для руководителя

Административные государственные должности указаны в специальном Реестре.

Например, к ним относятся руководители аппаратов Конституционного совета, акиматов, избирательной комиссии и так далее. То есть руководители по административным вопросам, а не политическим.

Если их подчиненные совершат коррупционное правонарушение, то эти руководители могут получить дисциплинарное наказание.

Так, за 2 года в Алматинской области 14 административных госслужащих (руководителей) получили следующие наказания за доказанные факты коррупции их подчиненных:

замечание – получили 2 руководителя,

выговор – 4 госслужащих,

строгий выговор – 5 человек,

освобождение от занимаемой должности – 2 руководителя,

понижение в должности – 1 административный госслужащий.

Политические госслужащие (руководители) могут сохранить свои позиции в случае коррупции со стороны их непосредственно подчиненных сотрудников.

Так, с 2019 года в ходе мониторинга Антикоррупционной службы по Алматинской области отставку приняли у 1 акима из 4 подавших соответствующее прошение после коррупции подчиненных.

В то же время остальные политические руководители получили выговоры и предупреждения о неполном служебном соответствии в качестве дисциплинарной ответственности.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Наказание за коррупцию

Напомним, что за личное совершение коррупционного правонарушения руководителями или простыми служащими применяются строгие меры наказания.

Так, даже за принятые подарки госслужащие рискуют получить штраф в размере 600 МРП или 1 750 200 тенге на 2021 год.

Однако, если стоимость подарка превысит 2 МРП (5 834 тенге), то это уже будет считаться уголовным преступлением.

Также уличенные в коррупции госслужащие и приравненные к ним лица теряют возможность занимать другие государственные должности.

А за принятие на работу бывшего коррупционера руководителям полагается штраф. Это касается всех должностей в государственных и квазигосударственных структурах.

Напомним, что казахстанцы могут заработать за сообщения о коррупции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1941107-kakoe-nakazanie-grozit-gossluzhaschim-za-korruptsiyu-sredi-podchinennyh-v-kazahstane/