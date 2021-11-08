Какое наказание грозит, если не заплатить за платную дорогу в Казахстане

Иллюстративное фото: ДП СКО

В Казахстане были запущены новые участки платных дорог между городами. Они помогают быстрее добраться до нужного пункта назначения и эффективнее использовать средства на поддержку технического состояния трассы. Однако за нарушения в вопросах оплаты могут последовать наказания. Подробнее читайте в материале Нурфин.

Введение платных дорог в Казахстане началось с 2013 года на участке трассы "Нур-Султан – Щучинск".

На 2019 год общая протяженность подобных дорог достигала 682 километров. А в 2021 году уже введены дополнительные 7 участков длиной 5,5 тыс. километров.

Но взимание платы на новых дорогах планируется производить с 15 ноября и только на участках первой технической категории.

При этом следует помнить, что оплата платной дороги является обязанностью автовладельцев. А за нарушение можно получить штраф.

Штрафы на платных дорогах

Согласно статье 628 Административного кодекса, проезд по платным дорогам без оплаты грозит казахстанцам штрафом в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП) – 14 585 тенге на 2021 год.

А для юридических лиц наказание достигает 10 МРП – 29 170 тенге.

В 2022 году планируют увеличить прожиточный минимум, МРП и другие показатели в Казахстане.

В связи с этим размеры штрафов могут вырасти до 15 315 тенге для физических лиц и до 30 630 тенге для юридических.

Сколько стоит платная дорога

Напомним, что стоимость проезда будет зависеть от нескольких факторов:

класс автомобиля – имеются разные расценки для грузовых, пассажирских и легковых транспортных средств,

тарифы на конкретных участках – от 50 до 420 тенге для легковых авто в зависимости от отдельно взятой платной дороги.

А для лиц, которые имеют дома на протяжении платной дороги, применяются специальные годовые абонементы стоимостью 1 000 тенге.

Иллюстративное фото: Pixabay

Как платить на новых дорогах

Как сообщает сайт НК "КазАвтоЖол", в 2021 году планируется внедрение "открытой" системы оплаты.

То есть на дорогах не будут использоваться шлагбаумы. А проезд машины на платный участок будет фиксироваться специальными камерами на контрольных арках.

Главным преимуществом этой системы является возможность сохранять скоростной режим, не останавливаясь на терминалах.

Поэтому автовладельцам следует заранее пополнять счета на госномера своего транспортного средства.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право бесплатно пользоваться платными дорогами и парковками в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1940981-kakoe-nakazanie-grozit-esli-ne-zaplatit-za-platnuyu-dorogu-v-kazahstane/