Какой штраф грозит водителям в Казахстане, если не пропустить скорую или пожарную машину

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Специальный транспорт экстренных служб имеет звуковые и световые сигналы и должен получать преимущество при движении. За создание помех и преград автовладельцы рискуют получить штраф. Подробнее читайте в материале Нурфин.

Специальный транспорт экстренных служб должен успеть приехать вовремя на место вызова. Поэтому его необходимо пропускать при передвижении на дорогах общего пользования.

Нежелание пропустить спецтранспорт со специальными световыми и звуковыми сигналами приводит к тому, что могут пострадать люди, которым срочно нужна помощь.

Также не пропустившие спецтранспорт водители столкнутся с административными последствиями.

Обязанность водителей авто

Согласно 598 статье Административного кодекса, транспортные средства оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами имеют преимущество в движении.

То есть водители легковых авто и других транспортных средств должны уступать им дорогу.

За отказ от предоставления преимущества автовладельцы рискуют получить штраф в размере 7 месячных расчетных показателей (МРП). Это 20 419 тенге на 2021 год.

А если повторно допустить это нарушение в течение года, то штраф увеличится до 15 МРП. То есть до 43 755 тенге на 2021 год.

Однако не всегда водители спешат уступить дорогу спецтранспорту.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Если получили штраф за уступку дороги

Несмотря на наличие наказания, иногда водители не пропускают экстренные службы.

Причина в том, что они боятся получить другие штрафы. Например, за пересечение линий разметки, остановку в неположенном месте и так далее.

Однако в этом случае камеры "Сергек" или другие средства видеофиксации нарушения имеют механизмы предотвращения наказаний за уступку дороги.

Например, снятое нарушение поступает в Центр оперативного управления. Далее сотрудник полиции проверяет информацию и поступившие данные.

То есть штрафы выписывает не камера, а сотрудник полиции. Соответственно, сотрудник ЦОУ должен выявлять отсутствие вины автовладельца и отменять штраф.

Если все же было получено предписание о штрафе при уступке дороги спецтранспорту, можно обратиться в соответствующие органы с обжалованием взыскания.

Напомним, что в 2021 году изменились некоторые законы и размеры штрафов.

Также автовладельцы имеют возможность сэкономить при оплате правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1939870-kakoy-shtraf-grozit-voditelyam-v-kazahstane-esli-ne-propustit-skoruyu-ili-pozharnuyu-mashinu/