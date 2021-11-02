Какой штраф грозит водителям в Казахстане, если не пропустить скорую или пожарную машину

Специальный транспорт экстренных служб имеет звуковые и световые сигналы и должен получать преимущество при движении. За создание помех и преград автовладельцы рискуют получить штраф. Подробнее читайте в материале Нурфин.
Специальный транспорт экстренных служб должен успеть приехать вовремя на место вызова. Поэтому его необходимо пропускать при передвижении на дорогах общего пользования.
Нежелание пропустить спецтранспорт со специальными световыми и звуковыми сигналами приводит к тому, что могут пострадать люди, которым срочно нужна помощь.
Также не пропустившие спецтранспорт водители столкнутся с административными последствиями.
Обязанность водителей авто
Согласно 598 статье Административного кодекса, транспортные средства оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами имеют преимущество в движении.
То есть водители легковых авто и других транспортных средств должны уступать им дорогу.
За отказ от предоставления преимущества автовладельцы рискуют получить штраф в размере 7 месячных расчетных показателей (МРП). Это 20 419 тенге на 2021 год.
А если повторно допустить это нарушение в течение года, то штраф увеличится до 15 МРП. То есть до 43 755 тенге на 2021 год.
Однако не всегда водители спешат уступить дорогу спецтранспорту.
Если получили штраф за уступку дороги
Несмотря на наличие наказания, иногда водители не пропускают экстренные службы.
Причина в том, что они боятся получить другие штрафы. Например, за пересечение линий разметки, остановку в неположенном месте и так далее.
Однако в этом случае камеры "Сергек" или другие средства видеофиксации нарушения имеют механизмы предотвращения наказаний за уступку дороги.
Например, снятое нарушение поступает в Центр оперативного управления. Далее сотрудник полиции проверяет информацию и поступившие данные.
То есть штрафы выписывает не камера, а сотрудник полиции. Соответственно, сотрудник ЦОУ должен выявлять отсутствие вины автовладельца и отменять штраф.
Если все же было получено предписание о штрафе при уступке дороги спецтранспорту, можно обратиться в соответствующие органы с обжалованием взыскания.
Напомним, что в 2021 году изменились некоторые законы и размеры штрафов.
Также автовладельцы имеют возможность сэкономить при оплате правонарушений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1939870-kakoy-shtraf-grozit-voditelyam-v-kazahstane-esli-ne-propustit-skoruyu-ili-pozharnuyu-mashinu/