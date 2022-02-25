Страховщики США терпят убытки из-за пандемии

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Рост числа смертей, не связанных с COVID-19 потрясли страховую отрасль. Компании, обеспечивающие страхование жизни, жалуются на самые высокие убытки за последние несколько лет, передает The Wall Street Journal.

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Как и ожидалось, страховые компании США произвели большое количество выплат в связи со смертью своих клиентов от COVID-19. Однако увеличилось и количество смертей, не связанных с пандемией коронавируса. Представители страховой отрасли считают, что причиной этого являются локдаун 2020 года, страх людей перед обращением за медицинской помощью, а также проблемы с записью на прием к врачам. В отчетах о прибылях и убытках за последние два квартала такие компании, как Globe Life, Hartford Financial Services Group, Primerica и Reinsurance Group of America отметили более высокую смертность, не связанную с COVID-19, по сравнению с аналогичными показателями до пандемии.

"Убытки, которые мы наблюдаем, по-прежнему выше уровня 2019 года. Мы считаем, что причина заключается в некачественной медицинской помощи. Она была либо недоступна нашим клиентам, либо они получили ее слишком поздно", — заявил финансовый директор Globe Life Фрэнк Свобода.

По его словам, среди фактов, не связанных с коронавирусом, есть случаи смерти от проблем с сердцем и кровообращением, а также от неврологических расстройств.

"Скорее всего, дело в увеличившемся числе социальных проблем. Например, распространенность злоупотребления психоактивными веществами стала намного выше допандемического уровня. Но нельзя исключать и то, что людям стало сложнее вовремя получить медпомощь", — сказала финансовый директор Primerica Элисон Рэнд.

Торговая группа American Council of Life Insurers заявила, что пандемия COVID-19 привела к самому высокому проценту выплат пособий в связи со смертью со времен эпидемии гриппа 1918 года. Общие суммы выплат исчисляются миллиардами долларов. Однако удар по чистой прибыли отрасли оказался меньше, чем все опасались, потому что большинство скончавшихся клиентов были людьми преклонного возраста, которые обычно имеют небольшие полисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1957694-strahovschiki-ssha-terpyat-ubytki-iz-za-pandemii/