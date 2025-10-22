"Небольшие потери": как будут пополнять бюджет после послаблений для бизнеса
Как будут пополнять бюджет после послаблений, которые предусмотрены для бизнеса в связи с повышением НДС, рассказал в кулуарах мажилиса министр финансов Мади Такиев, передает корреспондент NUR.KZ.
"Говорилось, что повышение НДС - это единственный выход для того, чтобы наполнить бюджет. Если теперь МСБ из-под НДС уходит, как будете бюджет наполнять?" - задала вопрос журналист Такиеву.
"Мы сделали расчеты, там небольшие потери в связи с этим. Там небольшие потери. По вашему вопросу - будем выходить, у нас в малом бизнесе 2 миллиона предпринимателей работает сегодня.
Мы сделали анализ, получается, 1 млн 700 тыс. останутся как работали с B2C, с малым бизнесом. А основная доля, которая 44 вида деятельности, плюс превысит пороговое значение, плюс те, кто работает с общественным режимом, они перейдут. Тем самым мы нивелируем", - заявил министр финансов.
Напомним, ранее сообщалось, что правительством Казахстана приняты решения, касающиеся поддержки бизнеса и налоговой политики.
Так, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа", что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса отмену налоговых проверок, камерального контроля; подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными и о признании регистрации, перерегистрации недействительной.
