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30 лет независимости Казахстана

Сколько денег хранят казахстанские чиновники на зарубежных счетах, рассказали в Минфине

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Человек пересчитывает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве рассказал о результатах всеобщего декларирования среди госслужащих и работников квазигоссектора, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Биржанов отметил, что на сегодняшний день в Казахстане завершены два этапа всеобщего декларирования.

"Выявлено, что 533 гражданина Казахстана имеют счета в иностранных банках 58 странах.

Общая сумма составляет 113,5 млрд тенге. Счета открыты в таких странах, как Российская Федерация, США и Франция.

2005 граждан задекларировали 2483 объекта недвижимости в 52 странах. Среди них: Россия, Турция, Азербайджан. 916 граждан зарегистрировали 1017 транспортных средств в 55 странах, а 97 граждан имеют долю участия в 122 юридических организациях за пределами Казахстана. В частности, в России, Кыргызстане, США", - указал вице-министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день 80 стран предоставляют эти данные. Ожидается, что в скоро времени будут получены сведения по итогам 2023 года. Новые данные будут взяты под контроль Департаментов госдоходов.

Введение всеобщего декларирования в Казахстане

В 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Первыми с 2021 года сдавать декларацию начали госслужащие и приравненные к госслужащим лица, а также их супруги.

Тогда гражданам сообщили, что внедрение всеобщего декларирования будет проводиться в несколько этапов и коснется отдельных слоев населения по очереди.

  • Первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;
  • Второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;
  • Третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;
  • Четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

15 сентября 2022 года завершилось внедрение первого этапа.

В январе 2023 года стартовал второй этап всеобщего декларирования. Декларацию начали сдавать работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

К таковым относятся трудящиеся организаций образования, здравоохранения, культуры, спорта и так далее.

В июле 2023 года был завершен прием деклараций на бумажном носителе. В онлайн-формате декларации можно было сдать до 15 сентября 2023 года.

В 2024 году в Казахстане начался очередной этап всеобщего декларирования, который затронет предпринимателей и юридических лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2054668-skolko-deneg-hranyat-kazahstanskie-chinovniki-na-zarubezhnyh-schetah-rasskazali-v-minfine/

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