    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Юлия Абрамова
      Юлия Абрамова
      Журналист

      "Когда мы уже научимся жить по средствам": депутат жестко высказался о госдолге

      Опубликовано:

      Монеты и купюры тенге лежат на долларовой банкноте
      Деньги. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov/Getty Images

      Депутат Олжас Нуралдинов на заседании мажилиса задал вопрос о займах государства, заявив, что новыми долгами перекрываются старые, передает NUR.KZ.

      "Государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги. За ближайшие три года планируется привлечь еще 24 триллиона тенге. И в итоге к 2028 году госдолг может увеличиться вдвое и составить уже 57 триллионов.

      Это означает, что в ближайшей перспективе расходы на обслуживание этого долга могут превысить расходы на образование, оборону и инфраструктуру вместе взятые. Хотя Высшая аудиторская палата неоднократно указывала покрытие старых обязательств за счет новых заимствований", - сообщил депутат.

      Он отметил, что это - "крайне рискованный механизм, который подрывает устойчивость финансовой системы и делает бюджет зависимым от долговых решений".

      "В связи с этим у меня вопрос. Почему правительство продолжает наращивать новые заимствования, фактически перекрывая старые долги новыми?

      И какие меры предпринимаются, чтобы превратить движение страны в долговую ловушку и восстановить баланс между заимствованиями, доходами и реальными возможностями бюджета, когда мы уже научимся жить по средствам, а не в долг?" - заявил в своем запросе Олжас Нуралдинов.

      Министр финансов Мади Такиев ответил, что госдолг составляет 33,5 триллиона тенге.

      "Если смотреть его в разрезе ВВП, то к ВВП составляет 22,2%. Я об этом уже говорил неоднократно. В лимите у нас установлено 32%. Основная часть госдолга, 76%, это наши заимствования на внутреннем рынке. Мы их берем на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета. 24% это у нас внешние рынки, они идут на финансирование инфраструктурных проектов и так далее.

      Что касается снижения, мы в правительстве рассматриваем на следующий год дефицит бюджета 2,5%, с последующим его снижением до 0,9%. Соответственно, чем больше будем снижать дефицит, тем меньше будем заимствовать, тем самым мы придем к снижению госдолга плюс большим подспорьем, доходной частью будет новый налоговый кодекс, который будет работать со следующего года. В рамках него мы ожидаем дополнительные поступления, которые также будут нивелировать", - рассказал министр.

      Он добавил, что также принимается ряд системных мер. К примеру, ведется работа, чтобы бумаги Минфина могли быть вовлечены в международные фонды и могли иметь международные индексы.

      "Работаем сейчас с Euroclear, хотим притянуть их в Казахстан. Сегодня ночью мы сегодня разместились хорошо, 1,5 миллиарда долларов на пятилетний срок, самая низкая ставка за всю историю, которая у нас была - 4,4%. Это говорит о том, что в целом инвесторы международные видят перспективу в нашей стране, видят стабильность экономики и поэтому вкладывают всегда свои деньги", - заключил Такиев.

