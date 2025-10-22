"Когда мы уже научимся жить по средствам": депутат жестко высказался о госдолге

Депутат Олжас Нуралдинов на заседании мажилиса задал вопрос о займах государства, заявив, что новыми долгами перекрываются старые, передает NUR.KZ.

"Государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги. За ближайшие три года планируется привлечь еще 24 триллиона тенге. И в итоге к 2028 году госдолг может увеличиться вдвое и составить уже 57 триллионов.

Это означает, что в ближайшей перспективе расходы на обслуживание этого долга могут превысить расходы на образование, оборону и инфраструктуру вместе взятые. Хотя Высшая аудиторская палата неоднократно указывала покрытие старых обязательств за счет новых заимствований", - сообщил депутат.

Он отметил, что это - "крайне рискованный механизм, который подрывает устойчивость финансовой системы и делает бюджет зависимым от долговых решений".

"В связи с этим у меня вопрос. Почему правительство продолжает наращивать новые заимствования, фактически перекрывая старые долги новыми?

И какие меры предпринимаются, чтобы превратить движение страны в долговую ловушку и восстановить баланс между заимствованиями, доходами и реальными возможностями бюджета, когда мы уже научимся жить по средствам, а не в долг?" - заявил в своем запросе Олжас Нуралдинов.

Министр финансов Мади Такиев ответил, что госдолг составляет 33,5 триллиона тенге.

"Если смотреть его в разрезе ВВП, то к ВВП составляет 22,2%. Я об этом уже говорил неоднократно. В лимите у нас установлено 32%. Основная часть госдолга, 76%, это наши заимствования на внутреннем рынке. Мы их берем на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета. 24% это у нас внешние рынки, они идут на финансирование инфраструктурных проектов и так далее.

Что касается снижения, мы в правительстве рассматриваем на следующий год дефицит бюджета 2,5%, с последующим его снижением до 0,9%. Соответственно, чем больше будем снижать дефицит, тем меньше будем заимствовать, тем самым мы придем к снижению госдолга плюс большим подспорьем, доходной частью будет новый налоговый кодекс, который будет работать со следующего года. В рамках него мы ожидаем дополнительные поступления, которые также будут нивелировать", - рассказал министр.

Он добавил, что также принимается ряд системных мер. К примеру, ведется работа, чтобы бумаги Минфина могли быть вовлечены в международные фонды и могли иметь международные индексы.

"Работаем сейчас с Euroclear, хотим притянуть их в Казахстан. Сегодня ночью мы сегодня разместились хорошо, 1,5 миллиарда долларов на пятилетний срок, самая низкая ставка за всю историю, которая у нас была - 4,4%. Это говорит о том, что в целом инвесторы международные видят перспективу в нашей стране, видят стабильность экономики и поэтому вкладывают всегда свои деньги", - заключил Такиев.

