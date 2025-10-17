Антикризисные меры правительства: когда казахстанцы почувствуют эффект

Зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов в кулуарах мажилиса прокомментировал принятые накануне правительством антикризисные меры, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, с каким уровнем инфляции жители страны войдут в новый 2026 год.

"Сейчас лучше сказать "сдержать рост", а не в том, что мы надеемся, что он упадет. Эти меры не являются быстро реализуемыми. Скорее всего, мы получим эффект в первом квартале 2026 года", - отметил Берик Шолпанкулов.

Ответил он и на вопрос о том, поможет ли "заморозка" откатить инфляцию назад.

"В первую очередь сдерживание инфляции - это то, что приостановили рост тарифов. Это существенно повлияет на то, что рост цен на товары будет сдержан, и, соответственно, на рост инфляции это повлияет также", - отметил он.

Шолпанкулов добавил, что действия правительства и Нацбанка были согласованы и направлены на сдерживание, а затем и на снижение уровня инфляции. Однако он не стал исключать возможности "эффекта пружины" после того, как цены перестанут сдерживать.

Накануне мы писали, что в правительстве озвучили антикризисные меры и объясняли, что изменится для казахстанцев.

Кроме того, объем удешевленного ипотечного кредитования для населения решили увеличить в два раза, что позволит обеспечить доступность жилья. Также коммунальные тарифы заморозили до конца I квартала в Казахстане - изменения вступают в силу с 16 октября текущего года.

