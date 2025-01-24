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Американские компании массово планируют покинуть Китай

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Доллары лежат на фоне флагов США и Китая
Флаги США и Китая. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские компании, работающие в Китае, все чаще рассматривают возможность переноса производства и офисов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно ежегодному опросу Американской торговой палаты в Китае, доля таких компаний достигла рекордного уровня в 30%. Это превышает показатели 2022 года (24%) и 2017 года (23%), когда президент Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на китайские товары.

Майкл Харт, президент AmCham China в Пекине, отметил, что ключевыми причинами стали напряженные отношения между США и Китаем, а также последствия пандемии COVID-19. Закрытие Китая от внешнего мира заставило компании задуматься о диверсификации цепочек поставок, что стало важным уроком для бизнеса за последние годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2214816-amerikanskie-kompanii-massovo-planiruyut-pokinut-kitay/

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