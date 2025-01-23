Гендиректор JPMorgan заявил, что тарифы на импорт от Трампа могут быть полезны для экономики

Гендиректор крупнейшего инвестиционного банка JPMorgan Джейми Даймон заявил, что тарифы на импорт, введение которых инициирует Дональд Трамп, можно рассматривать положительно, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Джейми Даймон заявил, что надвигающиеся пошлины, которые президент Дональд Трамп, как ожидается, введет в отношении торговых партнеров США, можно рассматривать как положительный фактор.

Несмотря на опасения, что тарифы на импорт со стороны США могут спровоцировать мировую торговую войну и вновь подстегнуть инфляцию внутри страны, глава крупнейшего банка США заявил, что тарифы могут защитить американские интересы и вернуть торговых партнеров за стол переговоров для заключения более выгодных для страны сделок.

Даймон не стал вдаваться в подробности планов Трампа, но сказал, что многое зависит от того, как будут реализованы пошлины.

"Тарифы являются лишь экономическим инструментом. Они могут не стать экономическим оружием, если использовать их правильно", — сказал Даймон.