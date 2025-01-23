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Гендиректор JPMorgan заявил, что тарифы на импорт от Трампа могут быть полезны для экономики

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Доллары США
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Гендиректор крупнейшего инвестиционного банка JPMorgan Джейми Даймон заявил, что тарифы на импорт, введение которых инициирует Дональд Трамп, можно рассматривать положительно, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Джейми Даймон заявил, что надвигающиеся пошлины, которые президент Дональд Трамп, как ожидается, введет в отношении торговых партнеров США, можно рассматривать как положительный фактор.

Несмотря на опасения, что тарифы на импорт со стороны США могут спровоцировать мировую торговую войну и вновь подстегнуть инфляцию внутри страны, глава крупнейшего банка США заявил, что тарифы могут защитить американские интересы и вернуть торговых партнеров за стол переговоров для заключения более выгодных для страны сделок.

Даймон не стал вдаваться в подробности планов Трампа, но сказал, что многое зависит от того, как будут реализованы пошлины.

"Тарифы являются лишь экономическим инструментом. Они могут не стать экономическим оружием, если использовать их правильно", — сказал Даймон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2214435-gendirektor-jpmorgan-zayavil-chto-tarify-na-import-ot-trampa-mogut-byt-polezny-dlya-ekonomiki/

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