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Администрация Байдена объявила о введении дополнительных ограничений на экспорт чипов

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Искусственный интеллект
IT-специалисты и ИИ. Фото: Freepik/DC Studio

США объявили о введении дополнительных ограничений на экспорт чипов и технологий, связанных с искусственным интеллектом, чтобы сохранить передовые вычислительные мощности внутри страны, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Новые правила существенно ограничат экспорт ИИ-чипов в большинство стран, одновременно предоставляя неограниченный доступ к американским ИИ-технологиям для ближайших союзников. При этом запрет на экспорт в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, останется в силе.

Эти меры, представленные в последние дни работы администрации президента Джо Байдена, имеют цель не только ограничить доступ к передовым технологиям для других стран, но и укрепить глобальное лидерство США в сфере искусственного интеллекта.

"Сейчас США занимают лидирующие позиции в области ИИ — как в разработке, так и в проектировании чипов, и крайне важно, чтобы это лидерство сохранилось", — подчеркнула министр торговли Джина Раймондо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2211399-administraciya-baydena-obyavila-o-vvedenii-dopolnitelnyh-ogranicheniy-na-eksport-chipov/

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