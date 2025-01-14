Администрация Байдена объявила о введении дополнительных ограничений на экспорт чипов

США объявили о введении дополнительных ограничений на экспорт чипов и технологий, связанных с искусственным интеллектом, чтобы сохранить передовые вычислительные мощности внутри страны, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Новые правила существенно ограничат экспорт ИИ-чипов в большинство стран, одновременно предоставляя неограниченный доступ к американским ИИ-технологиям для ближайших союзников. При этом запрет на экспорт в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, останется в силе.

Эти меры, представленные в последние дни работы администрации президента Джо Байдена, имеют цель не только ограничить доступ к передовым технологиям для других стран, но и укрепить глобальное лидерство США в сфере искусственного интеллекта.

"Сейчас США занимают лидирующие позиции в области ИИ — как в разработке, так и в проектировании чипов, и крайне важно, чтобы это лидерство сохранилось", — подчеркнула министр торговли Джина Раймондо.