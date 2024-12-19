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ФРС США снизила процентную ставку до уровня декабря 2022 года

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Доллары США
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, вернув ее в диапазон 4,25%–4,5%, что соответствует уровню декабря 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Это стало третьим снижением подряд, хотя экономика продолжает демонстрировать рост, а инфляция остается выше целевого уровня.

Основное внимание было приковано к заявлениям ФРС о дальнейших действиях. Комитет предположил, что в 2026 году возможно еще два снижения ставки, а в 2027 году – одно. В долгосрочной перспективе нейтральная ставка прогнозируется на уровне 3%, что немного выше сентябрьских прогнозов.

Несмотря на снижение ставки, сохраняющиеся экономические и инфляционные показатели создают неопределенность в том, насколько смягчение политики соответствует текущим экономическим условиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2202176-frs-ssha-snizila-procentnuyu-stavku-do-urovnya-dekabrya-2022-goda/

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