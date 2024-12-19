ФРС США снизила процентную ставку до уровня декабря 2022 года

Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, вернув ее в диапазон 4,25%–4,5%, что соответствует уровню декабря 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Это стало третьим снижением подряд, хотя экономика продолжает демонстрировать рост, а инфляция остается выше целевого уровня.

Основное внимание было приковано к заявлениям ФРС о дальнейших действиях. Комитет предположил, что в 2026 году возможно еще два снижения ставки, а в 2027 году – одно. В долгосрочной перспективе нейтральная ставка прогнозируется на уровне 3%, что немного выше сентябрьских прогнозов.

Несмотря на снижение ставки, сохраняющиеся экономические и инфляционные показатели создают неопределенность в том, насколько смягчение политики соответствует текущим экономическим условиям.