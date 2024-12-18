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Nissan и Honda обсуждают возможность слияния двух компаний

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Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: urbazon / Getty Images

Nissan и Honda обсуждают возможность объединения усилий для конкуренции с Tesla и другими игроками в сфере электромобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Слияние двух компаний может создать крупного соперника Toyota, укрепив позиции японских автопроизводителей как на внутреннем, так и на глобальном рынках. На фоне этих новостей акции Nissan выросли на рекордные 24%, зафиксировав крупнейший внутридневной скачок в истории компании.

По словам исполнительного вице-президента Honda Синдзи Аоямы, помимо полного слияния обсуждаются варианты объединения капитала или создания холдинговой компании. Однако сроки принятия окончательного решения пока не определены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2201682-nissan-i-honda-obsuzhdayut-vozmozhnost-sliyaniya-dvuh-kompaniy/

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