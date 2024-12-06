Страны ОПЕК+ продлили действие планов по сокращению добычи нефти

Восемь стран, входящих в альянс производителей нефти ОПЕК+, продлят планы по добровольному снижению добычи на 2,2 млн баррелей в день в первом квартале 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Несколько членов ОПЕК+ также отложат отмену второго сокращения на 1,7 млн ​​баррелей в день до конца следующего года. Ранее планировалось, что снижение добычи продлится до 2025 года.

Геополитическую неопределенность усиливает предстоящее возвращение в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа, который строил свою предвыборную кампанию на обещаниях дальнейшего увеличения добычи крупнейшего в мире производителя нефти.

"Хотя решение ОПЕК+ отложить отмену планов по сокращению добычи нефти до апреля 2025 года дает альянсу немного времени, на фоне слабого мирового спроса на нефть ОПЕК+ может легко снова оказаться в аналогичном положении через три месяца", — отмечают аналитики Capital Economics.