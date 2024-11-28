Горнолыжные курорты с самой дорогой недвижимостью назвали эксперты

Стоимость недвижимости на горнолыжных курортах мира продолжает расти, особенно в самых элитных направлениях, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В начале XX века американские курорты Аспен и Парк-Сити только начинали свое развитие, в то время как европейские Альпы уже приобрели статус места для роскошного зимнего отдыха. Именно тогда состоятельные любители зимних видов спорта начали строить в этом регионе отели и покупать недвижимость.

Сегодня дом в предгорье Альп считается символом высокого статуса среди европейцев, готовых платить значительную сумму за квадратный метр элитного жилья. Согласно данным анализа компании Knight Frank, специализирующейся на недвижимости, лучшие горнолыжные курорты Европы расположены в Швейцарии, Франции и австрийском Кицбюэле.

В Швейцарии Гштаад стал самым дорогим горнолыжным городом Европы благодаря благоприятной налоговой политике. Здесь средняя цена на элитное жилье достигает 4131 долларов за квадратный метр, что подтверждает его статус популярного направления для обеспеченных покупателей.