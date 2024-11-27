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Эксперты: Пошлины на импорт от Дональда Трампа могут привести к повышению цен на электронику

Опубликовано:

Доллары
Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Гендиректор компании Best Buy Кори Барри предупредил, что введение новых пошлин на импортные товары приведет к значительному росту цен на электронику в США, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Барри отметил, что тарифы увеличат стоимость уже дорогих гаджетов, а расходы будут частично переложены на клиентов компании. Это заявление было сделано в ходе отчета о доходах Best Buy перед инвесторами.

Тарифы демонстрируют сложность глобальных цепочек поставок в индустрии электроники. Best Buy, как и многие ритейлеры, сильно зависит от импорта, особенно из Китая и Мексики.

По словам Барри, около 60% товаров компании поступают из Китая, и эта зависимость сохраняется, несмотря на попытки диверсифицировать поставки. После пандемии COVID-19 зависимость от китайской продукции даже увеличилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2193038-eksperty-poshliny-na-import-ot-donalda-trampa-mogut-privesti-k-povysheniyu-cen-na-elektroniku/

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