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Власти Китая заявили, что готовы обсудить с США возможности двусторонней торговли

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Флаги США и Китая
Флаги США и Китая. Иллюстративное фото: Michael Mcdonald/EyeEm via Getty Images

Власти Китая заявили, что готовы к переговорам с США и обсуждению условий двусторонней торговли на фоне заявлений Дональда Трампа о введении тарифов на китайские товары, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что Китай готов вести активный диалог с США на основе принципов взаимного уважения и содействовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений.

Ван, также являющийся международным торговым представителем Китая, отметил, что страна сможет преодолеть влияние внешних потрясений и достойно противостоять им. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о намерениях избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Китая.

"Мы считаем, что Китай и США могут поддерживать стабильную, здоровую и устойчивую тенденцию развития экономических и торговых отношений", — заявил Ван.

По словам Вана, Китай также готов расширять сферы сотрудничества и урегулировать разногласия с США. Его заявление прозвучало на фоне планов Трампа ввести пошлины выше 60% на все китайские товары, что вызвало обеспокоенность среди китайских производителей и ускорило процесс переноса производств крупных компаний в другие страны Юго-Восточной Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2191104-vlasti-kitaya-zayavili-chto-gotovy-obsudit-s-ssha-vozmozhnosti-dvustoronney-torgovli/

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