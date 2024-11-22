Власти Китая заявили, что готовы обсудить с США возможности двусторонней торговли

Власти Китая заявили, что готовы к переговорам с США и обсуждению условий двусторонней торговли на фоне заявлений Дональда Трампа о введении тарифов на китайские товары, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что Китай готов вести активный диалог с США на основе принципов взаимного уважения и содействовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений.

Ван, также являющийся международным торговым представителем Китая, отметил, что страна сможет преодолеть влияние внешних потрясений и достойно противостоять им. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о намерениях избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Китая.

"Мы считаем, что Китай и США могут поддерживать стабильную, здоровую и устойчивую тенденцию развития экономических и торговых отношений", — заявил Ван.

По словам Вана, Китай также готов расширять сферы сотрудничества и урегулировать разногласия с США. Его заявление прозвучало на фоне планов Трампа ввести пошлины выше 60% на все китайские товары, что вызвало обеспокоенность среди китайских производителей и ускорило процесс переноса производств крупных компаний в другие страны Юго-Восточной Азии.