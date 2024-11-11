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Слабоалкогольные вина становятся популярнее в США из-за отказа молодежи от спиртного

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На деревянной подставке виноград, сыр и два бокала с вином
Белое и красное вино. Иллюстративное фото: Freepik

Производители вина начинают ориентироваться на низкокалорийные напитки на фоне снижения потребления алкоголя среди современной молодежи, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Хотя продажи вина снижаются третий год подряд, категория легких вин выросла до 209 млн долларов в 2024 году, что значительно выше 16 млн долларов в 2019 году, согласно исследованию Circana для Delicato Family Wines.

Компании переключаются на производство легких напитков по цене около 15 долларов за бутылку, содержащих 80 калорий на порцию вместо 120 в стандартном бокале белого вина.

Виноделы рассчитывают на молодежь, которая заботится о здоровье, но при этом не против выпить один или два бокала вина в неделю. Так, винодельня Chateau Ste. Michelle из штата Вашингтон в начале 2024 года выпустила линию Light Chardonnay и Light Sauvignon Blanc по 13 долларов за бутылку, в которых на 30% меньше алкоголя, чем в обычных вариантах. Четверть постоянных покупателей бренда уже стали поклонниками этих напитков.

По словам исследователя Маттиаса Шмитта из Университета Hochschule Geisenheim в Германии, многие считают, что для уменьшения содержания алкоголя в напитках виноделы разбавляют вино водой, но это не так.

В основном виноделы применяют дистилляцию, которая также снижает калорийность, но делает вкус менее насыщенным. По его словам, в будущем все больше компаний будут использовать этот метод, поскольку молодежь продолжает сокращать потребление алкоголя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2185683-slaboalkogolnye-vina-stanovyatsya-populyarnee-v-ssha-iz-za-otkaza-molodezhi-ot-spirtnogo/

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