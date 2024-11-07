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Индекс Nasdaq 100 продемонстрировал рекордный рост после президентских выборов в США

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Люди идут по улице на фоне логотипа Nasdaq 100
Логотип Nasdaq 100. Фото: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Индекс Nasdaq 100 продемонстрировал рекордный рост после президентских выборов в США, что усилило позиции крупных технологических компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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После выборов в США индекс Nasdaq 100 показал однодневный рост на 2,7%, достигнув исторического максимума. Инвесторы, ожидая поддержки для технологического сектора от регулирующих органов, делали ставки на компании, занятые в ИИ.

Отчетность за последний квартал укрепила оптимизм по поводу перспектив Alphabet и Tesla, чьи акции значительно выросли.

Джим Авад из Clearstead Advisors отметил, что инвестиции в искусственный интеллект, на которые делали ставку технологические компании, начали приносить долгожданные результаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2184302-indeks-nasdaq-100-prodemonstriroval-rekordnyy-rost-posle-prezidentskih-vyborov-v-ssha/

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