Эксперты: Соперничество США и Китая в сфере производства чипов усилится после победы Трампа на выборах

Эксперты заявили, что после победы Трампа на выборах президента США соперничество Штатов и Китая в области разработки чипов для ИИ может быть выведено на новый уровень, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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С началом нового президентского срока Дональда Трампа обострится противостояние США и Китая в сфере производства полупроводников, поскольку американские санкции в отношении китайских технологических компаний продолжают усиливаться.

Артур Донг, профессор Джорджтаунского университета, отметил, что Трамп не раз высказывался о необходимости усилить экспортный контроль и повысить пошлины на товары из Китая, и, вероятно, продолжит реализовывать эти меры.

В первый президентский срок Трампа под санкции уже попали некоторые китайские компании, включая Huawei, которой запретили сотрудничать с американскими поставщиками с 2019 года.

Это ограничение может распространиться и на другие китайские предприятия, которым хотят заблокировать доступ к передовому оборудованию для полупроводников. Трамп также выразил недовольство Законом о чипах и науке, принятым Байденом в 2022 году, заявив в интервью Джо Рогану, что США стоило ввести пошлины на импортируемые чипы еще в 2022 году.