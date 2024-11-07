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Эксперты: Соперничество США и Китая в сфере производства чипов усилится после победы Трампа на выборах

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Эксперты заявили, что после победы Трампа на выборах президента США соперничество Штатов и Китая в области разработки чипов для ИИ может быть выведено на новый уровень, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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С началом нового президентского срока Дональда Трампа обострится противостояние США и Китая в сфере производства полупроводников, поскольку американские санкции в отношении китайских технологических компаний продолжают усиливаться.

Артур Донг, профессор Джорджтаунского университета, отметил, что Трамп не раз высказывался о необходимости усилить экспортный контроль и повысить пошлины на товары из Китая, и, вероятно, продолжит реализовывать эти меры.

В первый президентский срок Трампа под санкции уже попали некоторые китайские компании, включая Huawei, которой запретили сотрудничать с американскими поставщиками с 2019 года.

Это ограничение может распространиться и на другие китайские предприятия, которым хотят заблокировать доступ к передовому оборудованию для полупроводников. Трамп также выразил недовольство Законом о чипах и науке, принятым Байденом в 2022 году, заявив в интервью Джо Рогану, что США стоило ввести пошлины на импортируемые чипы еще в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2184293-eksperty-sopernichestvo-ssha-i-kitaya-v-sfere-proizvodstva-chipov-usilitsya-posle-pobedy-trampa-na-vyborah/

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