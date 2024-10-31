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Эксперты предупредили, что азиатским странам может не хватить денег на борьбу с изменениями климата

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Наводнение
Наводнение. Иллюстративное фото: pixabay.com

Азиатский банк развития предупредил, что странам Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо увеличить финансирование программ, связанных с адаптацией к изменениям климата, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times. 

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Эксперты банка подсчитали, что для адаптации к изменениям климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период с 2023 по 2030 годы потребуется от 102 до 431 млрд долларов ежегодного финансирования, тогда как в 2022 году объем обязательств составлял всего 34 млрд долларов.

"Разрыв между потребностями в адаптации и финансовыми потоками огромен", — говорится в отчете банка. 

По данным АБР, почти половина средств, выделенных в регионе на адаптацию, ушла на защиту прибрежных территорий от речных наводнений.

В докладе говорится, что последствия изменений климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут более серьезными, чем глобальные тенденции. В сценарии с высоким уровнем выбросов разрушительная сила тайфунов и циклонов удвоится, а потери от наводнений возрастут из-за более концентрированных осадков и таяния ледников. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2181105-eksperty-predupredili-chto-aziatskim-stranam-mozhet-ne-hvatit-deneg-na-borbu-s-izmeneniyami-klimata/

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