Эксперты предупредили, что азиатским странам может не хватить денег на борьбу с изменениями климата

Азиатский банк развития предупредил, что странам Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо увеличить финансирование программ, связанных с адаптацией к изменениям климата, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Эксперты банка подсчитали, что для адаптации к изменениям климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период с 2023 по 2030 годы потребуется от 102 до 431 млрд долларов ежегодного финансирования, тогда как в 2022 году объем обязательств составлял всего 34 млрд долларов.

"Разрыв между потребностями в адаптации и финансовыми потоками огромен", — говорится в отчете банка.

По данным АБР, почти половина средств, выделенных в регионе на адаптацию, ушла на защиту прибрежных территорий от речных наводнений.

В докладе говорится, что последствия изменений климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут более серьезными, чем глобальные тенденции. В сценарии с высоким уровнем выбросов разрушительная сила тайфунов и циклонов удвоится, а потери от наводнений возрастут из-за более концентрированных осадков и таяния ледников.