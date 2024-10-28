Цены на нефть снизились после удара Израиля по Ирану

Цены на нефть снизились после того, как Израиль при ударе по Ирану избежал повреждения нефтяных и ядерных объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Фьючерсы на нефть марки Brent, международный эталон, упали на 5% в ходе азиатских торгов, достигнув 71,99 доллара за баррель, но затем сократили потери до 72,82 доллара. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate, американский эталон, также снизились на 4,4%, до 68,63 доллара за баррель.

Снижение цен произошло после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи воздержался от прямых угроз возмездия за израильское нападение, совершенное накануне.

Сообщается, что США оказывали давление на Израиль, призывая избегать ударов по ядерным и нефтяным объектам Ирана, в ответ на недавнюю атаку Ирана баллистическими ракетами в начале октября.