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Эксперты: Политическая неопределенность мешает восстановлению мировой экономики

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Девушка держит в руках доллары, разложенные веером
Деньги. Иллюстративное фото: Unsplash/Alexander Mils

Эксперты заявили, что политическая нестабильность мешает восстановлению мировой экономики. Потребители и бизнесмены опасаются новых потрясений, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Эксперты отмечают, что предприятия и домохозяйства в крупнейших экономиках сталкиваются с трудностями в восстановлении после периода высокой инфляции. Причиной этому служит нестабильность перспектив роста и политическая неопределенность, которые подрывают уверенность потребителей и бизнеса.

По данным исследования Financial Times, несмотря на стабильную экономическую активность, показатели уверенности во многих странах резко упали или остаются на отрицательном уровне. Индексы, отслеживающие восстановление мировой экономики (Tiger), разработанные Brookings и Financial Times, показывают, что неуверенность предпринимателей и потребителей значительно влияет на экономическую ситуацию.

Выборы в США, назначенные на 5 ноября, а также геополитические потрясения, такие как конфликт на Ближнем Востоке и война в Украине, усугубляют негативные настроения.

Эсвар Прасад, старший научный сотрудник Института Брукингса, отметил, что показатели уверенности остаются низкими как в странах с хорошими экономическими показателями, так и в тех, где ситуация хуже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2176700-eksperty-politicheskaya-neopredelennost-meshaet-vosstanovleniyu-mirovoy-ekonomiki/

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