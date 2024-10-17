Туристический бум принес Японии рекордные доходы в 2024 году

Туристический бум, случившийся в Японии в 2024 году из-за падения иены, привел к тому, что за первые девять месяцев года путешественники потратили в стране рекордную сумму денег, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно предварительным данным Японской национальной туристической организации (JNTO), только в сентябре иностранные туристы потратили 5,86 трлн иен (около 39,27 млрд долларов). Этот показатель превысил расходы за весь 2023 год (5,3 трлн иен), установив новый рекорд.

Эксперты отмечают, что расходы на обслуживание туристов, которые в Японии считаются экспортом, могут стать вторым крупнейшим экспортным сектором Японии после автомобилей, обогнав экспорт электронных устройств.

По данным JNTO, средние расходы на одного туриста составили 223 тысячи иен за поездку. Самыми высокими расходами отметились туристы из Италии, затем следуют гости из Испании и России. В сентябре страну посетили 2,87 млн человек, немного меньше, чем в августе (2,93 млн).

С начала года Япония приняла 26,88 млн туристов, что уже превышает количество посетителей за 2023 год и приближается к рекорду 2019 года, когда страну посетили 31,9 млн человек до пандемии COVID-19.