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Еврокомиссия может получить новые полномочия для блокирования сделок

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Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Еврокомиссия может получить полномочия для блокировки слияний и поглощений, усилив контроль над сделками, представляющими угрозу для европейских стартапов, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Источники FT сообщают, что Европейская комиссия планирует расширить свои возможности в отношении сделок по слиянию и поглощению компаний. Цель этих изменений — защитить стартапы в Европе и за ее пределами от крупных слияний, которые могут препятствовать их развитию.

Впервые за последние несколько десятилетий Еврокомиссия заявила о намерении пересмотреть правила слияний и поглощений, добавив новые полномочия для блокировки сделок. Эти реформы позволят комиссии вмешиваться в сделки, касающиеся даже тех компаний, которые получают основную часть дохода за пределами Европы.

Обсуждаемые изменения могут включать введение новых пороговых значений для контроля над сделками, основанных на стоимости сделки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2174904-evrokomissiya-mozhet-poluchit-novye-polnomochiya-dlya-blokirovaniya-sdelok/

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