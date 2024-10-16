Еврокомиссия может получить новые полномочия для блокирования сделок

Еврокомиссия может получить полномочия для блокировки слияний и поглощений, усилив контроль над сделками, представляющими угрозу для европейских стартапов, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Источники FT сообщают, что Европейская комиссия планирует расширить свои возможности в отношении сделок по слиянию и поглощению компаний. Цель этих изменений — защитить стартапы в Европе и за ее пределами от крупных слияний, которые могут препятствовать их развитию.

Впервые за последние несколько десятилетий Еврокомиссия заявила о намерении пересмотреть правила слияний и поглощений, добавив новые полномочия для блокировки сделок. Эти реформы позволят комиссии вмешиваться в сделки, касающиеся даже тех компаний, которые получают основную часть дохода за пределами Европы.

Обсуждаемые изменения могут включать введение новых пороговых значений для контроля над сделками, основанных на стоимости сделки.