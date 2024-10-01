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Первая за 47 лет забастовка докеров случилась в США

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Морской порт в Нью-Джерси
Морской порт в Нью-Джерси. Фото: BRYAN R. SMITH/AFP via Getty Images

Массовая забастовка работников морских портов произошла на восточном побережье США и в Мексиканском заливе, что может повлиять на мировую логистику товаров, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Докеры покинули свои рабочие места на крупных портах на восточном побережье США и побережье Мексиканского залива. Забастовка может значительно повлиять на экономику США и вызвать политические потрясения всего за несколько недель до президентских выборов.

Порты, где произошли забастовки, обрабатывают половину объема торговли США. Исключение сделано для муниципальных отходов и дорожной соли. Эти поставки докеры согласились обрабатывать, так как они влияют на качество жизни людей. Кроме того, работники портов продолжат обслуживать военные грузы и круизные лайнеры.

По данным JPMorgan Chase, экономические потери от забастовки докеров для американской экономики могут составить от 3,8 до 4,5 млрд долларов в день.

Международная ассоциация грузчиков добивается повышения заработной платы и отмены автоматизации работы. Лидер профсоюза Гарольд Даггетт в течение нескольких месяцев угрожал забастовкой, если соглашение не будет достигнуто до 1 октября. В последний раз докеры Восточного побережья и побережья Мексиканского залива бастовали в 1977 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2167978-pervaya-za-47-let-zabastovka-dokerov-sluchilas-v-ssha/

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